加博會推動 加工貿易轉移中西部

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「我們在安徽投資了上億元（人民幣，下同）建了一個工廠，規模比廣東東莞的更大，主要承接各種客戶的代工業務。」東莞市芬璐家居用品有限公司董事長曹明波表示，通過產業轉移，一方面有效地完善「芬璐家居」的產業布局，另一方面也帶動了當地經濟的發展。

中新社報導，近年來，在「中國加工貿易產品博覽會」（加博會）的推動下，越來越多像「芬璐家居」一樣從事加工貿易的企業開始有序向中國大陸中西部轉移，既優化外貿產業大陸國內區域布局，又提升了加工貿易的質量和水平。

加博會是大陸唯一以推動加工貿易創新發展為主題的國家級展會，至今已舉辦11屆，共促成商貿合作項目超過5.8萬個、意向成交額超過7000億元，在推動大陸加工貿易企業轉型升級、促進產業轉移、協調區域平衡發展等方面發揮積極作用。

「10年前我就在重慶購置300畝地投資設廠，為了加速重慶工廠的發展，我又投了1.4億元建設了一個保稅倉，即將投入使用。」東莞康達玩具禮品有限公司董事長溫國雄說，保稅倉投入使用後，將對重慶工廠的發展起到極大的推動作用，從而帶動當地發展。

東莞市華旺實業有限公司也和康達玩具一樣，對企業的加工貿易業務進行了有序轉移。該公司總經理鄭華東說，華旺實業在湖南永州一家加工廠，有100多名工人，主要從事生產環節。「雖然只雇用了100多人，但是產值不少」。

加博會既是行業盛會，也是引導加工貿易企業向中西部有序轉移的重要平台。 第十二屆加博會17日至20日在廣東省東莞市舉行，期間，組委會將舉辦加工貿易梯度轉移對接交流會，宣傳解讀政策舉措，交流推廣經驗做法，支持中西部地區開展特色產業、營商環境和投資政策宣傳，鼓勵承接加工貿易產業。

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