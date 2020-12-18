廈門海滄生物醫藥 31項目落戶

廈門市海滄生物醫藥產業項目簽約儀式暨廈門生物醫藥產業協同創新創業中心開園活動17日在廈門海滄台商投資區舉行。儀式上，10個大中型產業化自建項目簽約落戶海滄，21個項目入駐廈門生物醫藥產業協同創新創業中心。

中新社報導，海滄區相關官員表示，此次落地的30多個項目，規模大、質量高、後勁足，彰顯出海滄生物醫藥產業的水平和實力；今年還有一批初創型的中小項目先後落戶海滄生物醫藥港，共同推動海滄生物醫藥產業進入加速上升通道。

此次落地的自建項目和創新創業中心項目涵蓋創新藥及改良藥研發和產業化、醫療器械研發和生產、第三方醫學檢驗、醫藥物流等領域，合計總投資超100億元（人民幣，下同），全部投入運營後年銷售額可望達到240億元以上。

當天開園的廈門生物醫藥產業協同創新創業中心，是繼海滄科技創業中心、生物醫藥中試及產業化基地、生物醫藥產業園之後，海滄布局的第四個生物醫藥通用廠房專業園區。同時，第五期通用廠房「醫療器械產業園」宣布啟動建設前期工作。

廈門海滄生物科技發展有限公司董事長兼總經理呂玉寶說，園區為生物醫藥創新創業項目提供早期孵化、研發、產業化生產及物流、銷售及生物醫藥服務等所需的空間支持，也為企業在政策扶持、產業聯盟、公共技術平台、專家顧問、註册申報、人才招聘、投融資、物流倉儲等方面提供一系列專業服務。

生物醫藥是海滄重點發展的三大戰略新興產業之一。新冠肺炎疫情影響下，海滄生物醫藥產業由防疫產品帶動實現逆勢上揚，預計全年生物醫藥產業營收突破300億元，同比增長30%以上。