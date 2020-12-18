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台青扎根漳州 將加碼機械產業

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
37歲的台灣青年魏勝億（右），到福建漳州已14年，認為大陸市場潛力大，「只要肯做，就有很多機會」。（中新社）
37歲的台灣青年魏勝億（右），到福建漳州已14年，認為大陸市場潛力大，「只要肯做，就有很多機會」。（中新社）

「我對大陸市場十分看好，將再增加3000萬元（人民幣，下同）的資金投入，對漳州的機械加工點進行增產改造。」37歲的台灣青年魏勝億，到福建漳州已14年。在魏勝億看來，大陸吸引他的地方，就是很容易實現夢想，「只要你肯做，就有很多機會」。

中新社報導，初次到大陸，曾給當年還是中學生的魏勝億留下「塵土飛揚、交通亂、人又多」的印象。而今，親歷大陸經濟騰飛，他坦言，這裡每年都有很大的發展和進步。

魏勝億的家族在台灣創辦「東鋼精機」企業已近50年，1986年就到大陸投資辦廠。而魏勝億，2006年在美國讀完大學後，便選擇進入母親一手創辦的漳州東剛精密機械有限公司。

從一名學徒做起，經過7年打拚，魏勝億終於在廠務和對外溝通方面可以獨當一面，後成為2015年成立的漳州桓成精密機械有限公司的總經理。

魏勝億表示，公司從最初僅為家族企業代加工起步，發展到機械成品組裝，現主要從事數控機床與機械、系統伺服裝置以及零配件的生產加工，提供設計、體系架構等配套服務。「產品主要銷往華中、華南地區，還有不少來自德國、義大利、俄羅斯、土耳其、泰國等國家的訂單。」魏勝億說。

由於新冠肺炎疫情下展會停辦、海外客戶減少，魏勝億也跟上新形勢，正在研發一個結合產品介紹、線上交易的企業App，拓展銷售渠道。他表示，今年雖然外銷訂單比重減少，但大陸內需市場足够強勁，企業的整體效益比2019年更好。

魏勝億認為，目前大陸和台灣機械化的差距微乎其微，「大陸製造在向國際靠攏，很值得期待。」他計畫以現有基礎向上延伸，實現全產業鏈的加工生產，並將新的市場方向放在中南美洲。

魏勝億不僅登陸發展事業，也將家安在了漳州。他積極參加當地的青年交流活動，希望通過交流，彼此共享創業資源，更好地融入大陸。對想登陸創業的台青，魏勝億建議，可先跟當地有經驗的台青台企朋友接觸，增進瞭解，會比較容易成功。

青年 創業

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