聽新聞
test
0:00 / 0:00
直播電商監管 取證APP揪非法
隨著「直播帶貨」成為年度風口，如何從技術層面破解監管取證難題？浙江省市場監管局17日披露，日前，基於區塊鏈技術的取證APP「市監保」在浙江杭州發布。這是中國大陸首個基於區塊鏈技術對各類移動端應用的取證工具，該取證APP將在以社交、直播電商等移動端應用的監管執法中發揮重要作用。
中新社報導，該取證APP將區塊鏈、電子簽名、電子數據鑑定等技術運用於取證全過程，集成了錄影取證、拍照取證、錄音取證等功能，可滿足監管執法人員隨時、隨地對相關手機應用軟件、小程序、直播實況等進行取證，系統將自動生成含有區塊鏈上鏈信息的固證文書。
試運行期間，在2020年度電子商務（直播電商）合規評審活動中，評審專家利用該取證APP完成了各大直播平台近百場直播實況數據的固定及違法線索取證，相關功能得到了進一步驗證。
先期上線的區塊鏈應用平台已為16700餘名市場監管執法人員提供網頁固證33000餘條，極大的提升了固證效率。浙江省市場監管局相關官員表示，作為構建市場監管領域智能取證平台的重要一環，本次取證APP的上線，使新業態、新模式下的監管取證工作變得更加靈活、高效。
該名官員稱，待條件成熟，取證平台將對接有關業務系統並開通個人用戶註册功能，引入民眾監督，共同營造「全民參與、社會共治」的良好的網絡交易環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言