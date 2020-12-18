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直播電商監管 取證APP揪非法

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

隨著「直播帶貨」成為年度風口，如何從技術層面破解監管取證難題？浙江省市場監管局17日披露，日前，基於區塊鏈技術的取證APP「市監保」在浙江杭州發布。這是中國大陸首個基於區塊鏈技術對各類移動端應用的取證工具，該取證APP將在以社交、直播電商等移動端應用的監管執法中發揮重要作用。

中新社報導，該取證APP將區塊鏈、電子簽名、電子數據鑑定等技術運用於取證全過程，集成了錄影取證、拍照取證、錄音取證等功能，可滿足監管執法人員隨時、隨地對相關手機應用軟件、小程序、直播實況等進行取證，系統將自動生成含有區塊鏈上鏈信息的固證文書。

試運行期間，在2020年度電子商務（直播電商）合規評審活動中，評審專家利用該取證APP完成了各大直播平台近百場直播實況數據的固定及違法線索取證，相關功能得到了進一步驗證。

先期上線的區塊鏈應用平台已為16700餘名市場監管執法人員提供網頁固證33000餘條，極大的提升了固證效率。浙江省市場監管局相關官員表示，作為構建市場監管領域智能取證平台的重要一環，本次取證APP的上線，使新業態、新模式下的監管取證工作變得更加靈活、高效。

該名官員稱，待條件成熟，取證平台將對接有關業務系統並開通個人用戶註册功能，引入民眾監督，共同營造「全民參與、社會共治」的良好的網絡交易環境。

直播 電商 區塊鏈技術

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