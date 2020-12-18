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兩岸產業合作條例 昆山元旦施行

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海報導

首部與台商息息相關的「昆山深化兩岸產業合作試驗區條例」（簡稱「條例」）將於2021年1月1日起施行，江蘇省人大常委會委員、民宗僑委主任朱曉明17日在貫徹實施座談會上表示，要強化組織領導和部門責任，共同推動「條例」各項規定落地落實。

會議指出，今年是昆台融合發展30周年，「條例」的頒布受高度關注，公布「條例」目的是鼓勵和支持試驗區，在現行法治框架內先行先試，探索全方位高水準開放的新機制、新路徑、新模式。

會議指出，江蘇與台灣有著深厚的歷史淵源和緊密的聯繫，兩地交流密切、合作成果豐碩，在兩岸關係發展中具有獨特的重要地位，而昆山市是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。

會議認為，制定和貫徹實施「條例」，是落實對台工作方針，持續深化蘇台交流合作、助力兩岸互融互通向更深層次邁進的具體舉措，是依法推進昆山深化兩岸產業合作試驗區改革創新必然要求，是推動江蘇改革創新和高品質發展的重要探索。

江蘇省第十三屆人民代表大會常務委員會第十九次會議，於11月27日審議通過「條例」，是江蘇首次為縣級市特定區域立法。

「條例」全文內容包括總則、管理體制、開發建設、產業發展、投資貿易、金融財稅、人才科創、社會服務、法治環境和附則，共10章、52條。

「條例」致力於將大陸國務院批覆設立並寫入大陸國家五年發展規劃的昆山試驗區，建設成為兩岸產業合作轉型升級的先行先試區、兩岸中小企業深度合作的重要載體、兩岸交流合作模式創新的示範平台。

台商 人大常委會 國務院

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