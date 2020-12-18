造假案 瑞幸咖啡付1.8億美元 與美方和解

美國證券交易委員會（SEC）16日表示，針對造假指控，瑞幸咖啡同意支付1.8億美元（近12億元人民幣）達成和解。但多位分析人士認為，瑞幸咖啡雖與美國證券交易委員會達成和解，大陸監管系統對瑞幸咖啡的處罰還未結束。

中新社報導，今年上半年，瑞幸咖啡自曝公司財務造假，涉及銷售額約22億元人民幣。隨後瑞幸咖啡深陷漩渦。6月29日，瑞幸咖啡從美股退市，緊接著大陸監管機構對該公司進行調查處罰。

大陸官方調查顯示，為了逐利，瑞幸咖啡拉上43家「幫凶」，系統性造假。虛構上億訂單、虛增收入、虛假交易，甚至不惜偽造銀行流水。大陸官方已對「瑞幸咖啡造假案」中的45家公司罰款6100萬元人民幣。

大陸國家市場監管總局在查辦該案時還發現，北京車行天下諮詢服務有限公司、北京神州優通科技發展有限公司等40多家公司，與瑞幸公司合謀造假。

這些公司或多或少與瑞幸咖啡前董事長陸正耀以及神州系有牽扯。陸正耀也因此得到處罰。工商信息顯示，被通報的北京神州優通科技發展有限公司、北京車行天下諮詢服務有限公司皆為神州系關聯公司。陸正耀正是神州優車董事長兼CEO。

法律人士認為，上述三公司行為違反「中華人民共和國反不正當競爭法」，構成幫助虛假宣傳行為。

大陸業內人士稱，瑞幸咖啡可能會收到大陸財政部的罰單。此前大陸財政部表示，已基本完成對瑞幸咖啡公司境內2家主要運營主體成立以來的會計信息質量檢查。檢查發現，自2019年4月起至2019年末，瑞幸咖啡公司通過虛構商品券業務增加交易額22.46億元人民幣。

業內人士認為，瑞幸的納稅信用等級可能會被降級，並被稅務列入重點監控對象，提高監督檢查頻次。大陸稅務部門還會建議相關部門在經營、投融資、進出口、生產許可、資質審核等方面予以限制或禁止。