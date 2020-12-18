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特斯拉拚年產15萬輛 整車銷歐洲

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸新能源汽車產業蓬勃發展，產銷量持續增長。圖為工作人員在特斯拉上海超級工廠內作業。（新華社）
大陸新能源汽車產業蓬勃發展，產銷量持續增長。圖為工作人員在特斯拉上海超級工廠內作業。（新華社）

從建廠到量產，特斯拉上海超級工廠只用不到一年時間，創造了令人驚訝的速度，該企業正在不斷加速自身「本土化」進程。特斯拉上海超級工廠正在為全年15萬輛整車的生產目標衝刺，其二期工廠有望年內啟動試生產，本地研發和設計已經開啟。

中新社報導，特斯拉公司副總裁陶琳說，他們對中國大陸市場未來的發展充滿信心，未來特斯拉要成為「本土化」企業，服務於中國大陸消費者的需求。

近期，特斯拉正式啟動整車出口業務，實現整車出口歐洲。陶琳受訪時表示，作為全球企業，特斯拉認為中國大陸是非常重要的市場。任何一個跨國企業都必須要有開放的心態，吸收每個市場上最優秀的思想、技術以及客戶的需求，在以全球統一標準開展服務的同時，適應當地市場的需求。

陶琳坦承，中國大陸進一步改革開放，包括深化各種貿易層面的創新、服務業的創新，給特斯拉的一線業務帶來很多變化。陶琳指出，電動車、智能車行業是新興的產業，「需要有創新的想法」。

在這位副總裁看來，領先的公司把技術分享出去將有助於行業的整體發展。2014年，特斯拉開放了400多項專利，包括很多核心專利。陶琳說：「特斯拉願意分享知識和經驗，加速行業的發展，推動可持續發展。」

今年以來，新能源汽車銷售火熱，給行業發展帶來壓力的同時，也給包括中國大陸自主品牌在內的新能源車企增加創新的動力。陶琳直言：「現在可以提供的優質純電動車、智能汽車，不是太多了，而是太少，有很多可以去探索的空間。」

新能源車的推廣，充電樁網絡建設十分關鍵。特斯拉將投資4200萬元人民幣在上海新建集研發、生產於一體的充電樁工廠，主要生產V3超級充電樁。該項目計畫於2021年第一季度投產。陶琳表示，2021年，特斯拉上海充電樁工廠將至少生產1萬根V3超級充電樁。這一數字，比過去特斯拉在中國大陸鋪設的充電樁總和還要多。

特斯拉 上海

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