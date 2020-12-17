快訊

一百萬顆第二型糖尿病藥將回收 醫師籲患者速回診換藥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

月球樣品分享美國NASA？ 大陸：要看美方政策

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
攜帶月壤的大陸嫦娥五號返回器成功返抵地球，其表面燒灼焦黑。（新華網）
攜帶月壤的大陸嫦娥五號返回器成功返抵地球，其表面燒灼焦黑。（新華網）

大陸嫦娥五號在今日清晨帶著月壤樣品順利返回地球，對是否會將月球樣品分享給美國NASA，大陸國家航天局副局長吳豔華表示，陸方會照「外空條約」執行，但遺憾的是，2011年美國國會通過「沃爾夫條款」，限制美國NASA、國務院科學委員會等官方機構與大陸航太往來合作。

陸媒新京報報導，吳豔華今日在記者會上稱，根據「外空條約」，外空資源是人類的共同財富，大陸願意與各國志同道合的機構和科學家共享月球樣品。不過，遺憾的是，2011年美國國會通過了「沃爾夫條款」，限制美國NASA、國務院科學委員會等官方機構與中國大陸航太往來合作。

吳豔華表示，雙方能不能合作要看美國政府的政策。陸方願意在平等互利、和平利用、合作共贏原則基礎上，與美方無論是政府機構、企事業單位，還是科學家、工程師開展真誠友好的合作。

吳豔華表示，人類44年來再次獲得月球樣品，近一段時期以來，國際同行非常關注，提出了共同開展研究的意願，陸方非常歡迎。月球樣品是人類共同的財富，願意以平等互利、互惠互利的方式跟國際同行開展合作。

NASA 國務院 嫦娥五號

延伸閱讀

持「武漢肺炎」的核酸檢測報告前往大陸將被視為無效

美國NASA登月計畫 加拿大空人將首度參與

月球樣本是否與美國分享 中國：要看對方政策

嫦娥五號帶回月球樣品 將用於科研、博物館展示及教育

相關新聞

大陸抵制澳洲煤炭 已導致多地被迫限電、停工

浙江義烏近日傳出大範圍限電的消息，當地許多工廠因此被迫停工。浙江金華自本13日起至月底，企業也必須按類別配合停產。大陸網...

多渠道供應「規模經濟」 英國研究：兵馬俑是組裝的！

「世界八大奇蹟」之一的西安秦皇陵兵馬俑有新發現，秦始皇帝陵博物院與英國倫敦大學學院（UCL）組成的研究團隊探究兵俑的生產...

中芯人事大地震 「蔣來梁走」內幕解析

大陸晶圓代工廠中芯人事異動消息頻傳，台積電前營運長蔣尚義傳出將再回鍋中芯出任副董之後，現任執行長梁孟松旋即公開辭呈，引發外界「師徒大戰」與「瑜亮情結」等各種臆測...

陸央行指 「數字鴻溝」下現金仍不可或缺

大陸非現金支付日益普遍，但中國人民銀行（大陸央行）金融消費權益保護局課題組近日發表報告指出，非現金支付與現金使用之間雖存...

月球樣品分享美國NASA？ 大陸：要看美方政策

大陸嫦娥五號在今日清晨帶著月壤樣品順利返回地球，對是否會將月球樣品分享給美國NASA，大陸國家航天局副局長吳豔華表示，陸...

陸28奈米以下半導體最高免10年免稅 提前溯自今年起

大陸財政部等4部委今（17）日公告，28奈米以下半導體業，最高免10年免所得稅的政策優惠，提前追溯自今（2020）年1月...

陸委會：沒有計畫刪除港資等同外資規定

陸委會副主委李麗珍今日強調，政府研議港澳條例第31條修訂，目前尚未開始修法，未來不管怎麼樣修訂，沒有計畫要把港資準用外資...

沃爾瑪被大陸列為「被執行人」 執行標的逾2億元

美國百貨零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在大陸出現危機。中國執行信息公開網顯示，近日，沃爾瑪（中國）投資有限公司新增一條...

陸港富豪今年總財富增8,100億美元 占全球4成

美國媒體「富比士」估算，今年全球2,200多名億萬富翁的總財富增加了1.9兆美元，其中中國大陸和香港地區400多位億萬富...

出口大麥遭徵80%關稅…澳洲開始反擊 向WTO控中重稅

針對中國對澳洲大麥加徵80%關稅措施，澳洲貿易部長西蒙·伯明翰表示，澳政府16日正式向世界貿易組織（WTO）提出申訴，要...

傷敵1千自損800…中禁澳煤 浙湘多地限電節能迫停產

中國限制澳洲煤炭進口，不僅重創澳洲煤炭業，中國國內多個行業也受衝擊、率先節省用煤用電。自由亞洲電台報導，為節省用煤，浙江...

澳媒炒作悲情牌？印度運煤船員困海上「很絕望」

中澳兩國關係持續緊張，繼曝光澳洲煤炭船在中國港口滯留之後，澳洲媒體近日披露，在這些船上的印度船員受此影響被迫待在海上至今...

熱門新聞

攜帶月球土壤 大陸嫦娥五號成功返回地球

大陸要求荷蘭 對EUV光刻機輸華問題秉持公平立場

一份辭呈 讓中芯國際市值單日蒸發近500億元

港媒：陸釋訊號 可能推出《國家統一法》

男花120萬聘金娶妻 同居後驚見老婆肚上有疤痕怒提離婚

陸探測器嫦娥五號 成功攜月球土壤返抵地球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。