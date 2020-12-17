月球樣品分享美國NASA？ 大陸：要看美方政策

大陸嫦娥五號在今日清晨帶著月壤樣品順利返回地球，對是否會將月球樣品分享給美國NASA，大陸國家航天局副局長吳豔華表示，陸方會照「外空條約」執行，但遺憾的是，2011年美國國會通過「沃爾夫條款」，限制美國NASA、國務院科學委員會等官方機構與大陸航太往來合作。

陸媒新京報報導，吳豔華今日在記者會上稱，根據「外空條約」，外空資源是人類的共同財富，大陸願意與各國志同道合的機構和科學家共享月球樣品。不過，遺憾的是，2011年美國國會通過了「沃爾夫條款」，限制美國NASA、國務院科學委員會等官方機構與中國大陸航太往來合作。

吳豔華表示，雙方能不能合作要看美國政府的政策。陸方願意在平等互利、和平利用、合作共贏原則基礎上，與美方無論是政府機構、企事業單位，還是科學家、工程師開展真誠友好的合作。

吳豔華表示，人類44年來再次獲得月球樣品，近一段時期以來，國際同行非常關注，提出了共同開展研究的意願，陸方非常歡迎。月球樣品是人類共同的財富，願意以平等互利、互惠互利的方式跟國際同行開展合作。