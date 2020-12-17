陸28奈米以下半導體最高免10年免稅 提前溯自今年起

大陸財政部等4部委今（17）日公告，28奈米以下半導體業，最高免10年免所得稅的政策優惠，提前追溯自今（2020）年1月1日起起適用，以鼓勵大陸國產晶片積極擴產。

大陸國務院已在8月4日發布《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，公告引進28奈米以下半導體項目，得有最高10年免所得稅。

由於大陸進口先進晶片頻遭斷供，應用軟體出海又被多國封禁。大陸因此意圖科技逆襲，直接對28奈米以下製程的半導體企業，以最高免稅10年的優惠。為加快吸引半導體業擴產並加快技術升級，大陸財政部、稅務總局、發展改革委、工業和信息化部17日進一步公告，優惠獎勵將追溯自今年一月一日起適用。

政策優惠重點，包括28奈米以下、且經營期在15年以上的集成電路生產企業或項目，第一年至第十年免徵企業所得稅。

同時，鼓勵積體電路線寬65奈米以下，且經營期在15年以上的生產企業或項目，第一年至第五年免徵企業所得稅；第六年至第十年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅。

同時，130奈米以下，且經營期在10年以上的生產企業或項目，第一年至第二年免徵企業所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅。