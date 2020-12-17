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昆山深化兩岸產業試驗區條例明年施行 江蘇人大籲落實

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
江蘇省人大常委會委員、民宗僑委主任朱曉明。圖/江蘇省僑辦官網
江蘇省人大常委會委員、民宗僑委主任朱曉明。圖/江蘇省僑辦官網

首部與台商息息相關的「昆山深化兩岸產業合作試驗區條例」（簡稱「條例」）將於2021年1月1日起施行，江蘇省人大常委會委員、民宗僑委主任朱曉明17日在貫徹實施座談會上表示，要強化組織領導和部門責任，共同推動「條例」各項規定落地落實。

會議指出，今年是昆台融合發展30周年，「條例」的頒布受到多方面的高度關注，公布「條例」目的是鼓勵和支持試驗區，在現行法治框架內先行先試，探索全方位高水準開放的新機制、新路徑、新模式。

會議要求，要準確把握「條例」的核心要義，認真抓好「條例」貫徹實施，要透過多種管道、採取多種形式深入展開「條例」學習宣傳活動，切實提高社會知曉度；要加強人大監督，適時對「條例」貫徹實施情況展開調研和檢查評估。

會議指出，江蘇與台灣有著深厚的歷史淵源和緊密的聯繫，兩地交流密切、合作成果豐碩，在兩岸關係發展中具有獨特的重要地位，而昆山市是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。

會議認為，制定和貫徹實施「條例」，是落實中央對台工作方針，持續深化蘇台交流合作、助力兩岸互融互通向更深層次邁進的具體舉措，是依法推進昆山深化兩岸產業合作試驗區改革創新的必然要求，是推動江蘇改革創新和高品質發展的重要探索。

座談會上，省人大常委會法工委負責人對「條例」進行解讀，省人大常委會民宗僑委負責人對貫徹實施「條例」提出意見建議，省台辦、省發展改革委、省科技廳、省商務廳、省地方金融監管局、蘇州市人大常委會以及昆山市有關負責人，圍繞做好「條例」貫徹實施工作發言。

江蘇省台灣同胞聯誼會、昆山市台資企業協會負責人、部分台商代表參加座談。

江蘇省第十三屆人民代表大會常務委員會第十九次會議，於11月27日審議通過「條例」，是江蘇首次為縣級市特定區域立法。

「條例」全文內容包括總則、管理體制、開發建設、產業發展、投資貿易、金融財稅、人才科創、社會服務、法治環境和附則，共10章、52條。

「條例」致力於將國務院批復設立並寫入國家五年發展規劃的昆山試驗區，建設成為兩岸產業合作轉型升級的先行先試區、兩岸中小企業深度合作的重要載體、兩岸交流合作模式創新的示範平台。

人大常委會 台商

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