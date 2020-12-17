嫦娥五號帶回月球樣品 將用於科研、博物館展示及教育

大陸國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳豔華17日表示，嫦娥五號返回器帶回的月球樣品將主要用於三個目的：科學研究、博物館展示和科普教育，以及與世界各國科學家共享。吳豔華說，大陸還將陸續實施小行星探測、火星取樣返回、木星系探測等任務。

據新華社官方微博「新華視點」消息指出，吳豔華17日在大陸國務院新聞辦舉行的記者會上表示，月球樣品將主要用於三個目的：第一，是用於科學研究；第二，是一部分樣品將用於博物館展示和科普教育；第三，是根據國際合作公約，與世界各國科學家共享。

北京日報報導，中國科學院國家天文台研究員、探月工程三期副總設計師李春來也指出，對於帶回的月球樣品，會妥善存儲。絕大部分的樣品會用於科學研究，「我們會在實驗室進行長期的、系統的對月球樣品的研究工作，包括它的結構構造、物理特性、化學成份、同位素組成、礦物特點和地質演化方面，希望能夠深化我們對月球的起源、演化方面的認識。」

至於有國外媒體問到，大陸是否會把月球樣品分享給美國太空總署（NASA），吳豔華說，「能不能合作，取決於美國政府的態度」。

吳豔華表示，大陸首次火星探測任務「天問一號」正在「奔往」火星的路上，而大陸也將會按照計畫陸續實施小行星探測、火星取樣返回、木星系探測等工程任務。