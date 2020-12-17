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沃爾瑪被大陸列為「被執行人」 執行標的逾2億元

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
沃爾瑪（中國）投資有限公司近日淪為「被執行人」。中新社
沃爾瑪（中國）投資有限公司近日淪為「被執行人」。中新社

美國百貨零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在大陸出現危機。中國執行信息公開網顯示，近日，沃爾瑪（中國）投資有限公司新增一條「被執行人」信息，即大陸俗稱的「老賴」，是指具有履行能力而不履行生效法律文書確定的義務人員。執行法院為深圳市中級人民法院，立案時間為12月16日，執行標的（債務人需強制執行的標的）約人民幣4,842.93萬元（約新台幣2.05億元）。

中新網報導，天眼查App顯示，沃爾瑪（中國）投資有限公司成立於2003年4月，註冊資本為2.776億美元，法定代表人為朱曉靜，經營範圍包含在商業零售領域從事投資以及與之相關的業務，透過批發方式在大陸境內銷售其所進口及在大陸國內採購的商品，日用百貨批發、化妝品等。

如今電商蓬勃發達，加上今年新冠肺炎疫情影響下，沃爾瑪市占被電商等零售管道瓜分，導致生意金額下滑，獲利已不如以往。有報導指出，近日，沃爾瑪溫州東海分店貼出停業公告，稱將於12月22日正式停業。據不完全統計，今年以來，沃爾瑪在大陸市場已經關閉了7家大賣場。

沃爾瑪 電商 新冠肺炎

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