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大陸抵制澳洲煤炭 已導致多地被迫限電、停工

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
因供電不足，浙江義烏近日傳出停電消息。（取自微信）
因供電不足，浙江義烏近日傳出停電消息。（取自微信）

浙江義烏近日傳出大範圍限電的消息，當地許多工廠因此被迫停工。浙江金華自本13日起至月底，企業也必須按類別配合停產。大陸網路財經媒體《雲財經》指出，大陸多地近期接連傳出限電、停電，主因就是大陸海關11月6日起暫停澳洲煤炭進口，導致發電用燃煤短缺所致。

上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》也報導，大陸多年不見的「拉閘限電」現象，近日突然在湖南、浙江等地再現。報導稱，「拉閘限電」除與氣溫突降、居民取暖用電高峰來臨，用電量突增有關外，燃煤短缺也是原因。

國網湖南電力副總經理張孝軍就表示，11月30日，湖南全省電煤庫存年比減少18.5%，後期北方地區供煤緊張、春運運力受限，未來電煤儲運形勢不容樂觀。

《雲財經》表示，今年1至11月，大陸原煤產量約34.8億噸，同增0.4%。進口煤炭2.6億噸，年減10.8%。其中8月以來，每月降幅都超過30%，近兩月進口量更年減達40%。

今年前11個月，大陸發電量年增2.0%，但同期全國全社會用電量增長2.5%。

目前大陸仍以火力發電為主，根據大陸國家能源局的數據，至2019年底，大陸全國發電裝機容量為20.1億千瓦，其中火力發電就佔了11.9億千瓦。

《雲財經》指出，澳洲動力煤煤約占中國大陸動力煤進口量的57%，消費量的1.6%。如果大陸不再進口澳洲煤炭，就必須盡快調整好替代品，否則很可能會造成部分地區短期供應不足。

中澳關係惡化後，11月起，多艘澳洲運煤船就已無法獲准進入大陸港口卸貨。大陸外交部的說詞是，澳洲煤炭的品質存在問題。

《澳大利亞人報》中文網指出，目前在大陸外海約有價值超過10億澳元（約7.6億美元）的澳洲煤炭貨船遭遇清關延誤。

彭博社報導，有超過50艘散貨船運載澳洲煤炭滯留在中國港口，卻遲遲無法卸貨，這些船隻已經等待1個月甚至更久的時間。

大陸杯葛澳洲煤炭進口，已經導致多地近日傳出供電不足的消息。江蘇一家台商證實，他們在浙江義烏的一家供應商已因限電停工，無法準時交貨。

《界面新聞》報導，浙江省機關事務管理局日前已發布通知，從即日起至12月31日，全省各有關單位辦公區域必須在氣溫降至3℃以下（含3℃），才可開啟空調等取暖設備，且設置溫度不得高於16℃。

騰訊網表示，不只是浙江，包括湖南，內蒙古、江西等地多近日也陸續發布通知，採取相關限電措施。例如，湖南長沙就要求民眾，所有空調一律控制在20℃以下，並且不要使用電爐、電烤爐等高耗能電器。

浙江金華一家體育用品公司通知客戶，因限電必須調整生產作業。（讀者提供）
浙江金華一家體育用品公司通知客戶，因限電必須調整生產作業。（讀者提供）

澳洲 限電 內蒙古

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