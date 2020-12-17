陸央行指 「數字鴻溝」下現金仍不可或缺

大陸非現金支付日益普遍，但中國人民銀行（大陸央行）金融消費權益保護局課題組近日發表報告指出，非現金支付與現金使用之間雖存在一定競爭，但其實是互補關係，而非替代關係，而且由於「數位鴻溝」的存在，過度去現金化會引發新的金融排斥，現金仍不可或缺。

大陸央行16日在其官方微信公眾號上發表報告指出，各國實踐證明，「數位鴻溝」現階段還難以消除，非現金支付的安全性問題仍然存在，現金作為應對自然災害等重大突發事件的備用支付工具仍不可或缺。

報告認為，保留現金是應對「數位鴻溝」的現實需要。去年大陸央行調查顯示，大陸消費者對非現金支付的數位化場景、風險辨識與防範、如何有效維權等方面的認識和掌握有待進一步提高。

60歲及以上的老年族群中僅27.3%能透過互聯網獲取金融服務和資訊，尤其是大陸城鄉和地區間差異較大，農村整體仍有較大現金需求。

大陸央行15日發布第18號公告，對人民幣現金收付行為進行規範，要求商家不得採取歧視性或非便利性措施排斥現金支付，造成數位鴻溝。

據了解，大陸央行相關部門負責人在媒體吹風會上指出，今年初步調查結果顯示，在大陸零售支付領域，現金支付比例已經降到10%左右，部分地區甚至更低，而2018年，現金、銀行卡和第三方支付基本仍各占三分之一。