一份辭呈 讓中芯國際市值單日蒸發近500億元

中芯國際聯合首席執行官梁孟松因對台積電前營運長蔣尚義獲委任為中芯國際董事會副董事長的人事任命過程不滿，憤而向董事會提出書面辭呈，引發中芯國際16日在上海與香港的股價大跌，大陸《證券時報》稱，粗略計算，梁孟松這份辭呈讓中芯國際市值一天就縮水約人民幣115億元（約新台幣494億元）。

中芯國際17日股價持續走低，目前在港股約下跌1.98％，來到港幣19.80元，Ａ股下跌1.36%，報54.45元。

16日，中芯國際A股以56元低開，一度跌至52.68元，當日以55.20元報收，跌幅5.53%。中芯國際H股16日上午停牌，當日下跌4.94%，收於港幣20.2元。

證券時報表示，梁孟松這份辭呈導致中芯國際市值縮水逾人民幣百億元，但中芯國際目前市值仍超過人民幣2,000億元。