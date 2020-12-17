高層人事動盪 上交所對中芯發布「監管工作函」

中芯高層人事動盪導致公司股價大跌，引發上海證券交易所關注，並為此於16日晚間對中芯國際發出「監管工作函」，涉及對象為上市公司、董事、中介機構及其相關人員。

中芯國際15日公告，台積電前營運長蔣尚義獲委任為中芯國際董事會副董事長、第二類執行董事及戰略委員會成員，隨後就傳出中芯國際聯合首席執行官梁孟松對此項人事任命過程不滿，已向董事會遞交書面辭呈。

受此消息影響，中芯國際港股於16日上午短暫停牌，下午復盤後股價大跌，跌幅一度擴大至8%，收盤下跌4.94%，收報港幣20.2元。中芯國際A股盤中大跌逾9%，收跌5.53%，來到人民幣55.2元。

據稱，上海科創板的工作函一般不公開披露具體問詢內容，但多認為應與中芯國際高層人事變動有關。

上海證券報指出，中芯國際人事「地震」不僅引起公司股價波動，也引發產業界廣泛關注。有業界人士表示，對待此事的唯一正確態度，就是希望中芯國際能穩住高端人才，促進晶圓製造業發展。