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大陸要求荷蘭 對EUV光刻機輸華問題秉持公平立場

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸商務部要求荷蘭，在華為5G、EUV光刻機等問題上秉持公平立場。路透
大陸商務部要求荷蘭，在華為5G、EUV光刻機等問題上秉持公平立場。路透

根據大陸商務部網站消息，大陸商務部副部長、國際貿易談判副代表俞建華，16日下午與荷蘭外交部外貿與發展合作大臣卡格透過視訊共同主持召開中荷經貿混委會第17次會議。俞建華當面表示，希望荷蘭在華為5G、EUV光刻機等問題上秉持公平立場。

光刻機是半導體的關鍵設備，其中極紫外光（EUV）光刻機更為先進。目前光刻機全球最主要的製造商是荷蘭ASML，在全球市占率約達9成。但受中美貿易戰等因素影響，大陸對外採購高階光刻機也受到限制。

中芯國際聯席CEO梁孟松日前流出的辭呈就提及，中芯國際已完成7奈米技術開發，明年4月就能進入風險量產。5奈米和3奈米最關鍵、也是最艱鉅的8大項技術也已經有序展開， 只待EUV光刻機的到來，就可以進入全面開發階段。

俞建華告訴荷蘭外交部外貿與發展合作大臣卡格，當前中國正在加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，這將給中荷、中歐合作帶來新機遇。

俞建華表示，中荷雙方應繼續堅持多邊主義，積極推進全球貿易投資自由化便利化。中方願在服務貿易、電子商務等領域擴大合作，同時希望荷方在華為5G、EUV光刻機等問題上秉持公平立場。中方將與荷方密切合作，落實好兩國領導人共識，推動雙邊經貿合作再上一個新台階。

卡格則感謝大陸在疫情期間為荷方在華醫療物資採購提供的大力支持。卡格稱，荷蘭重視中國大市場，願與中方一道加強多邊領域合作，希望擴大服務貿易和電子商務領域務實合作，同時探討應對氣變、可持續發展等領域的合作機遇。

根據大陸商務部發布的訊息，雙方並同意，將支持兩國企業籌建企業家委員會機制，並在明年初舉辦首屆中荷線上企業經貿交流會。

荷蘭 奈米 外交部

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