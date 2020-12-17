聽新聞
test
0:00 / 0:00

李開復：越早擁抱AI 越有競爭力

聯合報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
創新工場董事長兼CEO李開復指出，疫情對AI（人工智能）的推動，可能這一年等於三年。（澎湃新聞）
創新工場董事長兼CEO李開復指出，疫情對AI（人工智能）的推動，可能這一年等於三年。（澎湃新聞）

創新工場董事長兼CEO李開復16日在MEET 2021智能未來大會上指出，疫情帶來的對AI（人工智能）的推動，可能這一年等於三年。雖然對全球來說是一個災難，但是它（新冠疫情）帶來數據化、IT化和AI化。

澎湃新聞報導，李開復表示，AI的核心是海量數據，而疫情帶來線上會議等工作形式產生大量數據。數據產生後，各行各業可以知道哪些重複性的工作能夠被AI取代。他還觀察到，由於社交距離的要求，餐廳、公寓和工廠等環境中有越來越多的機器人。

李開復曾擔任谷歌大陸全球副總裁兼大中華區總裁、微軟全球副總裁並開創微軟亞洲研究院。1988年獲卡內基梅隆大學計算機系博士。

回顧2020年，最讓李開復感到振奮的新科技有兩項，分別是DeepMind公司預測蛋白質三維結構的阿爾法折疊（AlphaFold）方法和OpenAI的預訓練語言模型GPT-3。

此外，他還表示，人工智能給社會或經濟帶來的最大價值，並非來自這類「黑科技」。今天AI技術步入成熟，可以被傳統公司擁抱。看到AI給傳統行業，無論是製造、健康、醫療、零售、金融和保險等等，都可以立竿見影地帶來巨大效果。

他對傳統企業家表示，擁抱AI是最大機會，越早擁抱AI就會有更大的競爭力，越晚就沒有生存空間，就像20年前擁抱互聯網一樣。

AI 疫情

延伸閱讀

《電馭叛客2077》難以退費，因為CDPR根本沒有跟索尼、微軟講好

李開復：疫情對AI的推動 1年相當於3年

新北展望2021 侯友宜：鏈結國際發展庶民經濟

微軟、Sony與任天堂合作打造更健全的遊戲遊玩環境

相關新聞

陸拋美債 持有規模四年最低

美國財政部公布的數據顯示，10月外國持有的美國國債規模連續第三個月下降，大陸再度減持77億美元，持有規模創2017年1月...

互聯網平台存款 人行：非法應納管

中國人民銀行（大陸央行）金融穩定局局長孫天琦表示，大陸第三方互聯網金融平台銷售銀行存款產品的業務，屬於「無照駕駛」的非法...

未來10年 數位經濟邁入智能黃金期

2020年，全球人工智能（人工智慧）產業規模1565億美元，增長率是12%，中國大陸人工智能產業規模大約3100億元人民...

李開復：越早擁抱AI 越有競爭力

創新工場董事長兼CEO李開復16日在MEET 2021智能未來大會上指出，疫情帶來的對AI（人工智能）的推動，可能這一年...

閩澳簽3協議 深化經貿會展等交流

閩澳第三次合作會議15日在澳門舉行，澳門特區政府經濟財政司司長李偉農、福建省副省長郭寧寧在會上均表示，雙方將進一步深化在...

寧波舟山港 貨櫃吞吐量超越去年

「全球供應鏈樞紐」寧波舟山港，不受疫情影響逆勢成長，截至12月15日，今年的貨櫃吞吐量達2,753萬箱，超過去年全年。

華為鴻蒙系統 明年拚1億台家電採用

華為自家研發的鴻蒙系統不只用在智慧型手機，目前已應用搭配美的、九陽等大陸知名家電品牌。華為消費者業務軟件部總裁王成錄表示...

華為擴大鴻蒙系統生態圈 發表2.0開發者Beta版本

華為昨（16）日正式發布自家研發的鴻蒙操作系統（HarmonyOS）2.0手機開發者Beta版本，讓各界高手可以根據這個...

限制港資 台灣恐投資「雙降」

中央大學經濟學系教授、台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，拜登政府上任預料美中衝突將會趨緩，台商回流速度也會減緩，若此...

陸委會：港資等同外資 不變

外傳陸委會有意修改《香港澳門關係條例》31條，改掉「港資可以等同於外資」規定，將大幅牽動經濟部投審會投資審查原則。學界分...

陸新版准入負面清單出爐

大陸國家發展改革委、商務部昨（16）日公布《市場准入負面清單(2020年版)》。新版清單事項縮減至123項，比2019年...

上交所對中芯發出監管函 未公布具體內容

上海證券交易所16日晚間，向中芯國際發出有關事項的監管工作函，涉及對象為上市公司、董事、中介機構及相關人員，但未有在網頁...

熱門新聞

分手谷歌後...華為自行研發的地圖App已在140多國使用

CEO梁孟松傳辭職 中芯國際A股暴跌逾8%

挑戰安卓、iOS 華為將全面升級鴻蒙系統

兵馬俑是組裝的！最新研究：秦兵馬俑採「多渠道供應」

民進黨議員提議摧毀大陸核電廠 國台辦：喪盡人類良知

新疆女副主席遭「雙開」 奢靡消費、大搞迷信活動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。