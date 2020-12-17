李開復：越早擁抱AI 越有競爭力

創新工場董事長兼CEO李開復16日在MEET 2021智能未來大會上指出，疫情帶來的對AI（人工智能）的推動，可能這一年等於三年。雖然對全球來說是一個災難，但是它（新冠疫情）帶來數據化、IT化和AI化。

澎湃新聞報導，李開復表示，AI的核心是海量數據，而疫情帶來線上會議等工作形式產生大量數據。數據產生後，各行各業可以知道哪些重複性的工作能夠被AI取代。他還觀察到，由於社交距離的要求，餐廳、公寓和工廠等環境中有越來越多的機器人。

李開復曾擔任谷歌大陸全球副總裁兼大中華區總裁、微軟全球副總裁並開創微軟亞洲研究院。1988年獲卡內基梅隆大學計算機系博士。

回顧2020年，最讓李開復感到振奮的新科技有兩項，分別是DeepMind公司預測蛋白質三維結構的阿爾法折疊（AlphaFold）方法和OpenAI的預訓練語言模型GPT-3。

此外，他還表示，人工智能給社會或經濟帶來的最大價值，並非來自這類「黑科技」。今天AI技術步入成熟，可以被傳統公司擁抱。看到AI給傳統行業，無論是製造、健康、醫療、零售、金融和保險等等，都可以立竿見影地帶來巨大效果。

他對傳統企業家表示，擁抱AI是最大機會，越早擁抱AI就會有更大的競爭力，越晚就沒有生存空間，就像20年前擁抱互聯網一樣。