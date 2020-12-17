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未來10年 數位經濟邁入智能黃金期

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2020年，全球人工智能（人工智慧）產業規模1565億美元，增長率是12%，中國大陸人工智能產業規模大約3100億元人民幣，同比增長15%。

據中新社報導，在15日中國信息通信研究院ICT+深度觀察報告會上，中國信息通信研究院副總工程師王愛華介紹了上述情況。根據信通院監測平台數據，截至今年10月，全球共有人工智能企業將近5600家，中國大陸將近1450家。近幾年人工智能企業數量基本保持平穩態勢，進入到平台期。

「跟全球各個行業和領域一樣，今年上半年人工智能產業投融資情況並不好，但是第三季度有了強力反彈」，據王愛華介紹，「今年人工智能C輪以後投融資佔比超過50%，前期的投融資熱潮已經漸入尾聲，下一步需要公開市場進行募資」。

王愛華發布的人工智能發展深度觀察報告稱，人工智能的學術研究今年依然熱度不減，據信通院統計，2010年到2019年的10年間，全球人工智能領域發布論文總量超過73萬篇，中國是論文產出最高的國家，總量超過18萬篇，而且佔比還在逐年增高，2019年達到32.3%。　　在融合應用來看，中國國內今年在醫療領域有巨大突破，截至11月底，大陸一共有9家企業的10個人工智能產品獲得醫療器械三類證，實現了零的突破而且是巨大的突破。

自動駕駛領域商用步伐也在提速。最近，百度獲得北京市首批無人化路測第一階段許可，谷歌到今年9月僅發生18起小型事故及29起險些碰撞事故，鳳凰城取消了車內安全員。

王愛華認為，未來10年是全球數位經濟邁入智能社會的黃金發展期，建議以建設人工智能新基建為契機，加速構建人工智能相關能力；發揮應用先導示範作用，深度落地融合應用；以法律倫理標準先行，完善治理能力體系建設。

事故 北京

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