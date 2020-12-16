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大陸已啟動RCEP境內核准程序 明年第2季將獲批

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
中日韓紐澳與東協十國11月15日透過視訊完成RCEP簽署。新華社
中日韓紐澳與東協十國11月15日透過視訊完成RCEP簽署。新華社

大陸商務部國際司副司長楊正偉16日透露，中方已經啟動對區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的國內核准程序，將努力在6個月之內完成生效準備工作，預計2021年5月底或者6月初就會批准。

中新社報導，楊正偉在當天中國貿促會舉行的RCEP交流研討會上表示，RCEP將給大陸帶來許多利多，一方面，RCEP各成員將整體上對90%的產品實行零關稅，並採取極具包容性的原產地累計規則，將帶動區域內貨物貿易增長；此外，RCEP項下的各成員方在服務貿易章節，各自都作出了目前為止非常高水準的承諾，也將給服務業發展帶來機會。

他指出，RCEP將把構建開放、公平、便利的營商環境納入協定，這將有助於RCEP各成員提高對營商環境的治理能力和水準，進一步提升投資者對區域的投資信心，吸引更多國際資本聚焦於該區域，基於這種種好處，中方將積極推動RCEP儘快生效實施。

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