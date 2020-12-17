閩澳簽3協議 深化經貿會展等交流

閩澳第三次合作會議15日在澳門舉行，澳門特區政府經濟財政司司長李偉農、福建省副省長郭寧寧在會上均表示，雙方將進一步深化在經貿會展、文化旅遊、金融、中醫藥產業和青少年教育等多個領域交流與合作。兩地發揮各自優勢，攜手參與和助力大陸「一帶一路」建設，借澳門中葡平台作用，聯合開拓葡語國家市場。

據新華社報導，會上，閩澳分別簽署了《福建省文化和旅遊廳與澳門特別行政區政府文化局、旅遊局關於拓展閩澳文化旅遊合作的協議》、《關於深化閩澳會展產業合作的協議》和《關於共同推動澳門青年在閩見習實訓的合作協議》。

李偉農在會上表示，澳門具有「一國兩制」、歸僑眾多、與葡語國家和東南亞國家聯繫密切等優勢，結合福建產業優勢，雙方透過閩澳合作會議機制，推動兩地合作更有效展開，務實推進閩澳合作深化發展。

他建議，在會展合作方面，雙方可進一步以重點會展活動為載體，為兩地企業雙向投資和共同開拓「一帶一路」市場創造更多商機。雙方部門加強聯繫和協作，切實了解企業和市場需求，及時掌握企業參展成效，為閩澳企業聯動發展提供更到位的支持和服務。有關推動兩地金融合作，希望福建方面多鼓勵及推薦具條件的企業機構來澳發債融資，既支持澳門債券市場的發展，也可用好澳門債券市場的直接融資功能，為福建省的實體經濟建設以及深度參與「一帶一路」合作項目提供資金支持。未來雙方可推動兩地金融業界在金融科技、跨境金融等領域開展合作。

李偉農說，中成藥註冊管理制度的立法是澳門發展中醫藥產業的重要契機，澳門鼓勵兩地科研機構加強合作，利用澳門中藥質量研究國家重點實驗室的創新研發優勢和粵澳中醫藥科技產業園的平台優勢，與福建省豐富的中藥材資源結合，促進閩澳中藥科學技術產業化。

自2016年開始，福建省與澳門特區建立了閩澳合作會議制度，由福建省副省長與澳門特區政府經濟財政司司長共同主持召開，以工作會談和實地走訪等形式，共商合作、共促落實。