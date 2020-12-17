聽新聞
test
0:00 / 0:00

閩澳簽3協議 深化經貿會展等交流

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

閩澳第三次合作會議15日在澳門舉行，澳門特區政府經濟財政司司長李偉農、福建省副省長郭寧寧在會上均表示，雙方將進一步深化在經貿會展、文化旅遊、金融、中醫藥產業和青少年教育等多個領域交流與合作。兩地發揮各自優勢，攜手參與和助力大陸「一帶一路」建設，借澳門中葡平台作用，聯合開拓葡語國家市場。

據新華社報導，會上，閩澳分別簽署了《福建省文化和旅遊廳與澳門特別行政區政府文化局、旅遊局關於拓展閩澳文化旅遊合作的協議》、《關於深化閩澳會展產業合作的協議》和《關於共同推動澳門青年在閩見習實訓的合作協議》。

李偉農在會上表示，澳門具有「一國兩制」、歸僑眾多、與葡語國家和東南亞國家聯繫密切等優勢，結合福建產業優勢，雙方透過閩澳合作會議機制，推動兩地合作更有效展開，務實推進閩澳合作深化發展。

他建議，在會展合作方面，雙方可進一步以重點會展活動為載體，為兩地企業雙向投資和共同開拓「一帶一路」市場創造更多商機。雙方部門加強聯繫和協作，切實了解企業和市場需求，及時掌握企業參展成效，為閩澳企業聯動發展提供更到位的支持和服務。有關推動兩地金融合作，希望福建方面多鼓勵及推薦具條件的企業機構來澳發債融資，既支持澳門債券市場的發展，也可用好澳門債券市場的直接融資功能，為福建省的實體經濟建設以及深度參與「一帶一路」合作項目提供資金支持。未來雙方可推動兩地金融業界在金融科技、跨境金融等領域開展合作。

李偉農說，中成藥註冊管理制度的立法是澳門發展中醫藥產業的重要契機，澳門鼓勵兩地科研機構加強合作，利用澳門中藥質量研究國家重點實驗室的創新研發優勢和粵澳中醫藥科技產業園的平台優勢，與福建省豐富的中藥材資源結合，促進閩澳中藥科學技術產業化。

自2016年開始，福建省與澳門特區建立了閩澳合作會議制度，由福建省副省長與澳門特區政府經濟財政司司長共同主持召開，以工作會談和實地走訪等形式，共商合作、共促落實。

澳門 福建 實體經濟

延伸閱讀

修港澳條例刪除港資等同外資？ 陸委會：報導非事實

澳門近半年無人確診 僑生盼縮短檢疫天數回家過年

81歲阿公原本坐輪椅 中藥加針灸讓他鐵馬都能騎

澳門14K頭目「崩牙駒」遭美制裁 被指涉販毒、詐騙、人口販運

相關新聞

陸拋美債 持有規模四年最低

美國財政部公布的數據顯示，10月外國持有的美國國債規模連續第三個月下降，大陸再度減持77億美元，持有規模創2017年1月...

互聯網平台存款 人行：非法應納管

中國人民銀行（大陸央行）金融穩定局局長孫天琦表示，大陸第三方互聯網金融平台銷售銀行存款產品的業務，屬於「無照駕駛」的非法...

未來10年 數位經濟邁入智能黃金期

2020年，全球人工智能（人工智慧）產業規模1565億美元，增長率是12%，中國大陸人工智能產業規模大約3100億元人民...

李開復：越早擁抱AI 越有競爭力

創新工場董事長兼CEO李開復16日在MEET 2021智能未來大會上指出，疫情帶來的對AI（人工智能）的推動，可能這一年...

閩澳簽3協議 深化經貿會展等交流

閩澳第三次合作會議15日在澳門舉行，澳門特區政府經濟財政司司長李偉農、福建省副省長郭寧寧在會上均表示，雙方將進一步深化在...

寧波舟山港 貨櫃吞吐量超越去年

「全球供應鏈樞紐」寧波舟山港，不受疫情影響逆勢成長，截至12月15日，今年的貨櫃吞吐量達2,753萬箱，超過去年全年。

華為鴻蒙系統 明年拚1億台家電採用

華為自家研發的鴻蒙系統不只用在智慧型手機，目前已應用搭配美的、九陽等大陸知名家電品牌。華為消費者業務軟件部總裁王成錄表示...

華為擴大鴻蒙系統生態圈 發表2.0開發者Beta版本

華為昨（16）日正式發布自家研發的鴻蒙操作系統（HarmonyOS）2.0手機開發者Beta版本，讓各界高手可以根據這個...

限制港資 台灣恐投資「雙降」

中央大學經濟學系教授、台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，拜登政府上任預料美中衝突將會趨緩，台商回流速度也會減緩，若此...

陸委會：港資等同外資 不變

外傳陸委會有意修改《香港澳門關係條例》31條，改掉「港資可以等同於外資」規定，將大幅牽動經濟部投審會投資審查原則。學界分...

陸新版准入負面清單出爐

大陸國家發展改革委、商務部昨（16）日公布《市場准入負面清單(2020年版)》。新版清單事項縮減至123項，比2019年...

上交所對中芯發出監管函 未公布具體內容

上海證券交易所16日晚間，向中芯國際發出有關事項的監管工作函，涉及對象為上市公司、董事、中介機構及相關人員，但未有在網頁...

熱門新聞

分手谷歌後...華為自行研發的地圖App已在140多國使用

CEO梁孟松傳辭職 中芯國際A股暴跌逾8%

挑戰安卓、iOS 華為將全面升級鴻蒙系統

兵馬俑是組裝的！最新研究：秦兵馬俑採「多渠道供應」

民進黨議員提議摧毀大陸核電廠 國台辦：喪盡人類良知

新疆女副主席遭「雙開」 奢靡消費、大搞迷信活動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。