續嚴管！陸官員喊需研究是否對陸網路平台收數位稅

大陸近期嚴管互聯網平台企業，步步進逼。大陸證監會科技監管局局長姚前16日表示，大陸第三方平台企業掌握了大量用戶數據，就像掌握了寶貴的礦產資源，政府是否有必要對這些企業徵收數位服務稅值得深入研究思考。

新京報報導，姚前16日在新京報主辦的論壇上表示，企業可以從大數據分析洞察用戶的特徵、習慣、需求和偏好，感應市場變化，調整競爭策略，平台價值來源於用戶。基於上述「用戶創造價值」理念，政府是否有必要像徵收自然資源稅一樣，對大陸地三方平台企業徵收數位服務稅，值得深入研究。

他還提到，近年與平台經濟相關的稅基侵蝕與利潤轉移問題，也需要高度關注。

大陸銀保監會主席郭樹清近日指出，大陸已明確將數據列為與勞動、資本、技術並列的生產要素，大型科技公司實際上擁有數據的控制權，必須盡快明確各方數據權益，推動完善數據流轉和價格形成機制，充分並公平合理地利用數據價值。

大陸近期不斷規範整治互聯網企業。大陸國家市場監管總局14日就向阿里巴巴等企業開出三張罰單，並表示「互聯網行業不是反壟斷法外之地」，明確釋放出加強互聯網領域反壟斷監管的信號。