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續嚴管！陸官員喊需研究是否對陸網路平台收數位稅

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸證監會科技監管局局長姚前16日表示，政府是否有必要對大陸第三方平台企業徵收數位服務稅值得深入研究思考。（圖／取自中新網）
大陸證監會科技監管局局長姚前16日表示，政府是否有必要對大陸第三方平台企業徵收數位服務稅值得深入研究思考。（圖／取自中新網）

大陸近期嚴管互聯網平台企業，步步進逼。大陸證監會科技監管局局長姚前16日表示，大陸第三方平台企業掌握了大量用戶數據，就像掌握了寶貴的礦產資源，政府是否有必要對這些企業徵收數位服務稅值得深入研究思考。

新京報報導，姚前16日在新京報主辦的論壇上表示，企業可以從大數據分析洞察用戶的特徵、習慣、需求和偏好，感應市場變化，調整競爭策略，平台價值來源於用戶。基於上述「用戶創造價值」理念，政府是否有必要像徵收自然資源稅一樣，對大陸地三方平台企業徵收數位服務稅，值得深入研究。

他還提到，近年與平台經濟相關的稅基侵蝕與利潤轉移問題，也需要高度關注。

大陸銀保監會主席郭樹清近日指出，大陸已明確將數據列為與勞動、資本、技術並列的生產要素，大型科技公司實際上擁有數據的控制權，必須盡快明確各方數據權益，推動完善數據流轉和價格形成機制，充分並公平合理地利用數據價值。

大陸近期不斷規範整治互聯網企業。大陸國家市場監管總局14日就向阿里巴巴等企業開出三張罰單，並表示「互聯網行業不是反壟斷法外之地」，明確釋放出加強互聯網領域反壟斷監管的信號。

罰單

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