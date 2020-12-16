台資「一茶一坐」上海店關門 預付卡進入退款登記

受疫情影響，曾是台資知名餐飲品牌「一茶一坐」上海分店出現關閉歇業、預付卡無法正常兌付問題，「上海單用途預付卡服務平台」微信公眾號發布，為維護消費者權益，一茶一坐在虹口區商務委員會監督下，委託上海市單用途預付卡協會展開 「一茶一坐」預付卡退卡工作，相關辦法以此公告為准。

解放日報新聞用戶端上觀新聞報導，公告顯示，上海單用途預付卡協會於12月15日公告發布之日起，接受消費者退卡申請，並於登記期結束後，在「上海市單用途預付卡服務平台」微信公眾號公告有效退卡申請登記情況。

公告期結束後，根據退卡申請總金額按比例向申請者退款，如果登記期結束，不在退卡登記公示名單中的持卡人，不再受理退卡。

報導指出，「一茶一坐」預付卡兌付的登記期為即日起，至2021年3月19日，公示期為2021年3月23日至2021年3月29日，退款期為2021年3月30日至2021年4月26日。

「一茶一坐」誕生於台灣，2002年首家「一茶一坐」開在上海新天地。當時一茶一坐創始人陳定宗，與旺旺集團各持50%股份，各投入105萬美元，最高峰時在全大陸22座城市開設了98家餐廳。

「一茶一坐」也曾是年輕人喜愛的聚會場所，現年35歲的程先生回憶起學生時代在「一茶一坐」用餐時的場景：「紅豆雪花冰、牛奶冰沙堆得像小山一樣，那時候街上沒有那麼多咖啡館，夏天想吃冷飲了，來到『一茶一坐』，大家能坐下一起聊天。」

一位餐飲業者指出近年來，餐飲行業發展突飛猛進，「一茶一坐」的創新模式有了越來越多的跟隨著，而「一茶一坐」反而在創新菜品、餐飲數位化轉型、Z世代行銷推廣等方面做得遠遠不及對手，在90後、00後成為休閒餐飲的消費主流人群之後，「一茶一坐」因為吸引不到他們，出現衰落也就在所難免。

上海單用途預付卡協會負責人表示，2019年1月1日起，全大陸首部針對單用途預付消費卡管理的地方性法規「上海市單用途預付消費卡管理規定」正式施行，「一茶一坐」作為上海單用途預付卡協會的會員單位，按照規定，把每年發卡總量的40%折算成金額，作為專門的存管資金，存在指定的存管銀行裡。

他指出，在「一茶一坐」預付卡的退卡兌付過程中，如果持卡人都來登記，代表到時至少能賠付到預付卡面值的40%，而如果規定時間內，仍有消費者沒有及時來登記，放棄了兌付權力，那麼，持卡人最終獲得兌付的金額會超過面值的40%。