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中國藥企獨家購得德國疫苗一億劑 股價大漲

中央社 / 台北16日電
德國拜恩泰科（BioNTech）承諾於2021年向中國大陸供應不少於1億劑新冠疫苗。美聯社
德國拜恩泰科（BioNTech）承諾於2021年向中國大陸供應不少於1億劑新冠疫苗。美聯社

上海復星醫藥集團今天公告，已經與德國生技公司BioNTech簽訂協議，若獲得批准上市，BioNTech將於明年向中國供應至少一億劑的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗

復星醫藥16日在港交所發布以上公告後，股價應聲大漲，下午收盤每股報港幣39元，漲幅8.033%，市值突破1000億元（約新台幣3630億元）；在上海A股也上漲3.73%，報人民幣56.78元。

BioNTech與美國輝瑞藥廠（Pfizer）合作研發的BNT162b2疫苗，目前已獲多國批准，並在美國、加拿大等國開始接種。台灣稱為「輝瑞疫苗」。

據公告，2020年3月，復星醫藥與BioNTech簽訂協議，獲得BioNTech授權在中國大陸及港澳台獨家開發、商業化基於BioNTech專有的mRNA技術平台研發的COVID-19疫苗產品。

復星醫藥15日再與BioNTech簽訂協議，在mRNA疫苗獲得中國當局上市批准且復星醫藥產業下達相應訂單的情況下，BioNTech承諾於2021年向中國大陸供應不少於一億劑的mRNA疫苗。

根據雙方達成的供貨協議，首批5000萬劑疫苗的預付款為2.5億歐元，復星醫藥於2020年12月30日前支付1.25億歐元，餘款於產品在中國大陸獲批上市後支付。

公告稱，復星醫藥購得的BioNTech疫苗，其中BNT162b1在中國仍處於一期臨床試驗階段；BNT162b2還在二期臨床試驗階段。後者就是全球首獲批准的「輝瑞疫苗」。

儘管中國研發的COVID-19疫苗已有6款進入三期臨床試驗，中國國企國藥集團上月已搶先向中國國家藥監局提交疫苗上市申請，但BioNTech仍積極進軍中國市場。

BioNTech共同創辦人沙辛（Ugur Sahin）此前接受陸媒第一財經視訊專訪稱，儘管中國很多企業都在生產疫苗，但中國的人口規模決定了疫苗的市場需求非常大。「如果所有人都接種疫苗的話，那麼可能需要20億劑左右的疫苗供應。」

他強調，「這意味著中國仍然有巨大的機遇」。

新京報報導，復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳表示，BNT162b2 mRNA疫苗是國際研發合作的成功範例。自疫情爆發以來，復星醫藥和BioNTech始終緊密合作，迅速推進mRNA疫苗在中國的臨床研發工作，並在確保疫苗安全性和有效性的前提下，積極推動疫苗在中國上市。

疫苗 輝瑞 新冠疫苗

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