鐵礦石價格飛漲 陸方要求與澳洲建立新定價機制

近期鋼鐵生產重要原料鐵礦石價格居高不下，中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍向澳洲業者表示，漲幅超出業界預期，現有定價機制不合理，供需雙方須研究、建立新的定價機制。

中國鋼鐵工業協會披露，駱鐵軍15日與澳洲礦業巨頭之一的力拓（Rio Tinto）鐵礦市場行銷副總裁方睿思，以及鐵礦中國總經理陳勝等人進行視訊會議，就近期鐵礦石市場價格快速上漲、完善定價機制和力拓的生產與銷售情況等進行交流。

駱鐵軍表示，據反映，力拓近期透過平台連續高溢價成交，漲幅超出企業預期，現有定價機制不合理，供需雙方須研究、建立新的定價機制，而不是遵循現在的不利於上下游長期健康發展的定價機制。

力拓表示，目前的鐵礦石需求較為強勁，非常理解價格不穩定給終端使用者帶來的挑戰，作為世界最大的鐵礦石生產商之一，願意和需求方一起對現有的定價機制進行優化和完善。

值得注意的是，這是中鋼協一周內第二次和外國礦業業者進行視訊會議。中鋼協12月10日還號召中國寶武、沙鋼、鞍鋼、首鋼、河鋼、華菱鋼鐵和建龍等鋼鐵企業召開鐵礦石市場座談會，與會企業一致認為，當前鐵礦石價格上漲已偏離供需基本面，大幅超出鋼廠預期，資本炒作跡象明顯。

大陸鋼鐵工業占全球半壁江山，但產業鏈的主要原料鐵礦石高度依賴進口，市場對鐵礦石價格的波動極其敏感。大陸鋼廠使用的鐵礦石主要進口自澳洲、巴西。2015年大陸鐵礦石對外依存度首次突破80%大關，隨後居高不下。2019年，中國大陸進口10.69億噸鐵礦石，年增0.5%，僅低於2017年創下的紀錄10.75億噸，為歷史第二高進口量。