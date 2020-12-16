攜手東方航空 富邦華一銀行在大陸推出信用卡

富邦華一銀行攜手中國東方航空，正式推出「富邦華一東航聯名信用卡」，成為首家在大陸發行信用卡的台資銀行，同時這也是東方航空與台資銀行的首張聯名信用卡，向來往兩岸台籍人士以及高端商務旅遊人群，提供金融便利，共用普惠金融的實惠與便捷。

富邦華一銀行副行長王文鋒表示，富邦華一銀行多年來深耕台籍客戶市場，這次推出信用卡業務是富邦華一深耕細分市場、提升服務廣度和深度的重要舉$

，將為在大陸的台胞安居樂業提供更有力的支持。

在大陸申辦信用卡門檻高，境外信用卡使用不便、還款費時費力等問題是台籍人士長久以來的痛點，而沒有信用卡，就有如隔著一扇玻璃門，可以看見別人的便利，自己卻無法真正使用。

富邦華一銀行信用卡事業部總經理林一誠表示，「富邦華一東航聯名卡」充分考慮台籍人士的需求，提升在大陸工作生活的便捷性和融入消費環境，此外也將有助台籍人士累積個人信用，為在大陸辦理信貸業務提供有效可參考依據。

這次上線的富邦華一東航聯名信用卡分為「標準白金卡」和「富逸白金卡」，兩款卡面分別以富邦華一銀行的logo主題色與典雅禪意藍為主色調，設計採用極簡風格。

富邦華一銀航方面表示，「富邦華一東航聯名信用卡」採用1+1套卡模式組合發行，持卡人不僅可以享受「銀聯卡+Visa卡」雙重權益，也能滿足境內境外全通路消費場景，更能在特定通路消費獲得雙倍積分。

此外，持東航聯名Visa信用卡消費，無論以何種幣別交易，全部採用人民幣結算入帳、還款，免去購匯的繁瑣手續，同時節省貨幣兌換的額外支出。在大陸有穩定工作且滿足一定條件的台籍人士即可申請。