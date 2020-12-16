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攜手東方航空 富邦華一銀行在大陸推出信用卡

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
富邦華一東航聯名信用卡「富逸白金卡」。圖/富邦華一提供
富邦華一東航聯名信用卡「富逸白金卡」。圖/富邦華一提供

富邦華一銀行攜手中國東方航空，正式推出「富邦華一東航聯名信用卡」，成為首家在大陸發行信用卡的台資銀行，同時這也是東方航空與台資銀行的首張聯名信用卡，向來往兩岸台籍人士以及高端商務旅遊人群，提供金融便利，共用普惠金融的實惠與便捷。

富邦華一銀行副行長王文鋒表示，富邦華一銀行多年來深耕台籍客戶市場，這次推出信用卡業務是富邦華一深耕細分市場、提升服務廣度和深度的重要舉$

，將為在大陸的台胞安居樂業提供更有力的支持。

在大陸申辦信用卡門檻高，境外信用卡使用不便、還款費時費力等問題是台籍人士長久以來的痛點，而沒有信用卡，就有如隔著一扇玻璃門，可以看見別人的便利，自己卻無法真正使用。

富邦華一銀行信用卡事業部總經理林一誠表示，「富邦華一東航聯名卡」充分考慮台籍人士的需求，提升在大陸工作生活的便捷性和融入消費環境，此外也將有助台籍人士累積個人信用，為在大陸辦理信貸業務提供有效可參考依據。

這次上線的富邦華一東航聯名信用卡分為「標準白金卡」和「富逸白金卡」，兩款卡面分別以富邦華一銀行的logo主題色與典雅禪意藍為主色調，設計採用極簡風格。

富邦華一銀航方面表示，「富邦華一東航聯名信用卡」採用1+1套卡模式組合發行，持卡人不僅可以享受「銀聯卡+Visa卡」雙重權益，也能滿足境內境外全通路消費場景，更能在特定通路消費獲得雙倍積分。

此外，持東航聯名Visa信用卡消費，無論以何種幣別交易，全部採用人民幣結算入帳、還款，免去購匯的繁瑣手續，同時節省貨幣兌換的額外支出。在大陸有穩定工作且滿足一定條件的台籍人士即可申請。

富邦華一銀航方面指出，這次與東方航空攜手合作，推出首張航空聯名信用卡，將有助於富邦華一銀行在大陸的台籍客戶服務覆蓋率的提升以及流量、場景的拓展，進一步強化「工作生活在兩岸，富邦華一在身邊」的品牌口碑。

富邦華一東航聯名信用卡「標準白金卡」。圖/富邦華一提供
富邦華一東航聯名信用卡「標準白金卡」。圖/富邦華一提供

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