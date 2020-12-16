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人行：陸互聯網平台存款業務是「無照駕駛」 應被監管

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦表示，大陸第三方互聯網金融平台銷售銀行存款產品的業務，屬於非法金融活動，應納入金融監管範圍。（圖／取自新浪網）
中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦表示，大陸第三方互聯網金融平台銷售銀行存款產品的業務，屬於非法金融活動，應納入金融監管範圍。（圖／取自新浪網）

中國人民銀行大陸央行）金融穩定局局長孫天琦表示，大陸第三方互聯網金融平台銷售銀行存款產品的業務，屬於「無照駕駛」的非法金融活動，應納入金融監管範圍，對此類業務，未來需要明確銀行准入資質和標準、研究頒布針對高風險銀行吸收存款行為的有關法律法規、完善審慎監管指標和有關規則等。

21世紀經濟報導指出，孫天琦在第四屆中國互聯網金融論壇上表示，透過互聯網平台吸收存款的銀行主要為大陸地方中小銀行甚至村鎮銀行，借助互聯網平台的流量優勢，有銀行平台存款規模占其各項存款比重達83%，其中異地存款占絕大部分。

孫天琦指出，這種模式突破了地方法人銀行經營的地域限制，部分地方銀行透過互聯網金融平台得以從全國吸收存款，從負債業務看已成為全國性銀行。

他說，互聯網平台存款帶來的問題主要包括，透過分段付息等方式變相抬高存款利率，擾亂存款利率市場機制；地方法人銀行偏離業務發展定位，利用互聯網平台將存款業務拓展至大陸全國，已成為全國性銀行；高風險銀行透過互聯網平台吸收存款，飲鳩止渴，流動性隱患突出。

他強調，對從事金融活動的大陸互聯網平台，必須持牌經營，不可「無照駕駛」，要設立業務准入門檻，納入相應金融監管範圍；未取得業務經營牌照的平台公司，不應在平台名稱中出現「金融」字樣，以免誤導消費者。

此外，大部分互聯網平台將各家銀行的存款產品以利率高低進行集中展示，利率高的排名靠前，進而導致流量的差異，加劇了銀行間競價吸收存款的行為。

孫天琦說：「（這種行為）不僅擾亂了市場利率機制，也容易誤導消費者簡單將利率當成購買產品的唯一導向，對於這類比價行為，必須深入研究，性質不明時應先禁止。」

中國人民銀行 大陸央行 互聯網

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