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螞蟻表忠 董座：將以行動回應國家要求和期待

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
螞蟻集團董事長井賢棟。路透
螞蟻集團董事長井賢棟。路透

在陸港上市計劃11月初遭臨時喊停後，螞蟻集團董事長井賢棟15日首次公開亮相，在一場演講中積極向北京當局表態效忠。井賢棟說，螞蟻集團全體最近正認真學習中共「十四五」規劃建議和中共中央一系列關於金融安全和金融穩定發展的政策精神。他強調，螞蟻一定會不斷完善自身，以實際行動回應國家和社會的要求和期待。

井賢棟周二在第四屆中國互聯網金融論壇發表主題演講，大陸網路媒《觀察者網》16日刊登井賢棟演講全文。井賢棟首先表示，這一個多月來，螞蟻在監管的指導下全力做好暫緩上市的善後工作。

井賢棟說，「最近，螞蟻集團全體正在認真學習『十四五』規劃建議和中央一系列關於金融安全和金融穩定發展的政策精神，對照監管部門的要求，『照鏡子、找不足、做體檢』，積極配合監管，進一步落實監管要求。」

對於螞蟻下一步規劃，井賢棟稱，第一是遵從監管，第二是守住金融科技的風險底線，守護金融安全的生命線。他強調，「中國的金融科技，是在國家改革開放和創新發展的大時代下成長起來的，螞蟻集團就是其中的受益者。」

井賢棟還說，「發展離不開監管，監管是為了更健康、更可持續的發展。這是我們這些年在金融科技實踐中的切身感受和心得體會」；「維護金融安全、防範金融風險是金融領域的一切創新和發展的前提」。

他表示，螞蟻服務著眾多的消費者和小微企業，在維護金融安全、防範金融風險上，更應該提高安全水位，以更高的標準、更嚴的規範要求自己。

井賢棟這番說詞和螞蟻集團實際控制人馬雲10月底在外灘金融峰會上譏諷大陸金融監管「管」的能力很強，「監」的能力明顯不足，批評巴塞爾協議像是「老年人俱樂部」，要求給予科技金融創新犯錯空間等談話大異其趣。

井賢棟還提出，螞蟻給自己定了三個要求：深化認識安全和發展、系統安全與個體安全的關係；不斷完善公司治理，確保有效的公司治理架構；將全面風險治理貫徹到每一項業務之中，加強和合作夥伴的聯防聯控，共同防範金融風險，維護金融安全。

井賢棟最後說，「今天站在新的發展階段，螞蟻一定會不斷完善自身，提升大局觀和責任感，自覺把企業發展融入到新發展格局和新監管環境，以實際行動回應國家和社會的要求和期待。」

金融風險 中共 生命線

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