挑戰安卓、iOS 華為將全面升級鴻蒙系統

在美國商業禁令下，華為手機無法搭載Google旗下Android系統，為此研發「鴻蒙」（HarmonyOS）系統。華為16日表示，明年所有華為自研設備都會升級為鴻蒙系統，且覆蓋1億台以上設備，預計未來將成為全球第三大移動操作系統。

華為是全球第二大手機品牌，其用戶數超過6億，在無法使用谷歌服務的情況下，華為自主研發的鴻蒙系統將成為全球第三大移動操作系統，和蘋果iOS、谷歌安卓平台三分天下。

新浪科技報導，在鴻蒙OS 2.0手機開發者Beta版發布活動上，華為消費者業務軟件部副總裁楊海松表示，明年所有華為自研設備都升級為鴻蒙系統，消費者不需要購買新的設備。明年華為也將發布基於鴻蒙系統的智慧手機。

華為消費者業務軟件部總裁王成錄表示，鴻蒙OS明年目標覆蓋1億台以上設備、逾40品牌。今年，鴻蒙OS已經覆蓋美的、九陽、老板、海雀等品牌。

迄今參與鴻蒙開發項目的開發者數量超過10萬，硬體合作夥伴從之前的五家增加到十家。資料顯示，鴻蒙是華為自主研發的全場景、分布式、多平台智慧操作系統，可覆蓋車機、手機、智能穿戴、家電等。

王成錄表示，鴻蒙OS主要解決三大開發者的難題：為不同設備重複開發、不同螢幕和交互適配困難、缺少高效開發環境與工具。

楊海松提到，安卓手機應用生態目前處於一個混亂的狀態，各家有自己的應用商店，還有第三方應用商店。用戶下載應用會跳轉很多次，下載一些應用商店才能最後安裝應用。鴻蒙系統希望消除這種現象。

鴻蒙系統推出後，預計市面上90%以上華為的手機型號都可以升級。2019年華為手機全球出貨量達2.4億，居世界第二。