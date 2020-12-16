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全球供應鏈大港 寧波舟山港 今年貨櫃吞吐量超越去年
「全球供應鏈樞紐」寧波舟山港，不受疫情影響逆勢成長，截至12月15日，今年的貨櫃吞吐量達2,753萬箱，超過去年全年。
澎湃新聞報導，2019年寧波舟山港貨物吞吐量連續11年居全球港口第一。寧波舟山港集內河港、河口港、海港於一體，年可作業天數在350天左右，核心港區主航道水深22.5公尺以上，與世界上600多個港口通航，2019年完成貨物吞吐量11.2億噸。
寧波舟山港貨櫃運輸於9、10、11月均實現兩位數增長。其中，貨櫃航線總數創歷史新高，達257條，10月內貿貨櫃量也創歷史新高。
杭州海關數據顯示，1至11月浙江省進出口總值人民幣3.06兆元，比去年同期增10.3%，其中出口人民幣2.27兆元、增9.6%，進口人民幣7,857.3億元、增長12.7%。
今年4月，中共總書記習近平在浙江考察時，第一站就是寧波舟山港。他指出，寧波舟山港率先恢復生產對推動大陸企業復工復產、恢復物流體系、恢復全球產業鏈具有重要意義，要促進大陸出口貨物出得去、進口貨物進得來。
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