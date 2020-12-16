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國台辦指台灣核酸檢測費高 應儘早解決

聯合報 / 特派記者陳言喬/北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮說明兩岸往來因疫情出現的困境。特派記者陳言喬／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮說明兩岸往來因疫情出現的困境。特派記者陳言喬／攝影

不少大陸台商呼籲兩岸應儘速實現「旅遊泡泡」，逐步鬆綁兩岸遊客，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天上午表示，台灣核酸檢測費過高，兩岸往返太周折，希望困擾台胞的問題能夠儘早得到妥善解決。

朱鳳蓮說，今年2月以來，兩岸交流和人員往來處在一種很不正常的狀態，有疫情因素影響，更是人為因素造成的。民進黨當局以疫情防控為由，全面暫停大陸居民赴台，單方面關閉了金門、馬祖與福建的小三通，並且大面積取消兩岸直航航點，導致目前大陸只剩下4個航點與台灣直航。這種情況到現在已經10個月了，嚴重影響兩岸人員往來和交流。廣大台灣同胞希望能夠儘快恢復兩岸交流，是反映了民意所向。

朱鳳蓮還說，大陸台胞台商反映最大的兩個問題，一個是台灣的核酸檢測費用過高；第二個是兩岸往返太辛苦、太周折，耗費了太多時間和費用。在座的台灣記者對此有親身感受。大陸抗擊新冠肺炎疫情已經取得重大戰略成果，有目共睹。希望困擾台胞的問題能夠儘早得到妥善解決。

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