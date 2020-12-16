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藍月亮在港上市首日開高16%
大陸家庭清潔品牌藍月亮國際集團16日在港上市首日開高16%，股價衝高至港幣15.32元，市值港幣880億元，發行價為港幣13.16元。
華爾街見聞報導，昨日暗盤，藍月亮就已大漲。藍月亮集團在富途暗盤交易一度達港幣19.4元，漲幅一度衝高，逼近45%。
藍月亮集團15日公告稱，發行價港幣13.16元，位於招股區間頂端，按該價格計算，藍月亮首次發行市值為港幣756.3億元，自全球發售收取的所得款項淨額估計約為港幣95.76億元。
藍月亮目前已是大陸洗衣液市場龍頭，連續11年在大陸洗衣液市場獨占鰲頭。2019年，藍月亮洗衣液的零售銷售價值為人民幣66億元，占大陸洗衣液分部整體市占率24.4%。除洗衣液之外，藍月亮洗手液的大陸市占率也位居第一，2019年為17.4%。
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