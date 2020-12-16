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擁近3萬家企業 上海異地商會穩步發展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海市民政局、上海市政府合作交流辦公室15日在滬共同召開首次「上海市異地商會登記管理工作會議」。據會議透露，近年來，上海市異地商會數量和規模持續擴展，截至2020年11月底，在上海民政部門登記成立的異地商會共計有169家，擁有近3萬家會員企業。

據中新社報導，上海市民政局副局長曾群在會上介紹，上海市從1986年開始，探索異地省級在滬企業協會登記工作，浙江省在滬企業協會、江蘇省在滬企業協會、安徽省在滬企業協會等一批有影響力的協會相繼登記成立。

上海異地商會登記工作的不斷推進，為浙商、徽商、粵商、晉商等在滬發展提供了廣闊平台。一批原籍地不在上海的優秀企業家，在企業壯大的同時，積極參與上海異地商會建設，提高了商會的社會影響力。

均瑤、復星（上海市浙江商會）、月星（上海市江蘇商會）、旭輝（上海市廈門商會）、杉杉（上海市寧波商會）等一批知名企業紛紛擔任省、地市商會的會長單位，為相關商會發展注入動力。

近年來，上海市異地商會積極參與經濟社會建設發展。比如，上海市江蘇商會召集商會企業合力在坦桑尼亞籌建成立蘇商銀行，發展蘇商貿易、蘇商地產、蘇商農業。又如，上海市浙江商會在第二屆進博會期間，和上海市松江區人民政府簽約發展長三角G60浙商科創中心項目，推動長三角先進製造業產業集群一體化發展。

上海

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