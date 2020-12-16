聽新聞
test
0:00 / 0:00

退市改革啟動 上交所：應退盡退

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海證券交易所14日就一系列規則修訂公開徵求意見，標誌著新一輪退市制度改革啟動。上交所稱，新規擬取消暫停上市和恢復上市環節，明確上市公司連續兩年觸及財務類指標即終止上市，堅持「應退盡退」。

據新華社報導，當日上交所公開徵求意見的規則包括《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所風險警示板股票交易管理辦法》《上海證券交易所退市公司重新上市實施辦法》。

2012年以來，上海證券交易所主板退市制度先後經歷了三次大的改革，已經建立了財務類、交易類、規範類和重大違法類等四類強制退市指標體系和主動退市情形，並設立風險警示板揭示退市風險，推動平穩退市。至今，滬市主板已有數十家公司股票終止上市並摘牌。試點註冊制以來，滬市6家公司因股價連續跌破面值而退市，市場化退市開始迸發出威力。

上交所相關負責人表示，本輪退市制度改革堅持市場化、法治化、常態化基本原則，將堅持市場化方向，發揮市場優勝劣汰作用；完善財務類退市標準，力求出清殼公司；嚴格退市執行，壓縮規避空間；簡化退市流程，提高退市效率。

據介紹，此次修訂完善了交易類、財務類、規範類、重大違法類等四類強制退市指標，包括將原面值退市指標修改為「1元（人民幣，下同）退市」指標，同時新增「連續20個交易日在本所的每日股票收盤總市值均低於人民幣3億元」的市值指標。

新規擬對退市程序進行調整：取消暫停上市和恢復上市環節，明確上市公司連續兩年觸及財務類指標即終止上市；取消交易類退市情形的退市整理期設置；將重大違法類退市連續停牌時點從收到行政處罰事先告知書或法院判決之日，延後到收到行政處罰決定書或法院生效判決之日。

在前期制度探索的基礎上，科創板也將同步優化退市指標和程序，包括進一步完善重大違法類退市指標，補充紅籌上市企業退市標準等。

據悉，新規修訂實施後將按照「區別對待存量和增量公司、不溯及既往」原則，在新老規則銜接上給予市場一定的緩衝期。

上交所相關負責人表示，將堅決承擔退市工作主體責任，嚴格退市監管，堅持「應退盡退」，將符合退市條件，特別是嚴重違法違規、嚴重擾亂市場秩序的公司堅決出清，加快形成優勝劣汰的市場生態，推動提高上市公司質量，更好服務國民經濟高質量發展。

上海 上市公司 人民幣

延伸閱讀

中國正在變老 平均勞動年齡達38.4歲

1200多年歷史 上海一號古銀杏

冷空氣報到 上海霧霾散了

浪貓絕育車開進上海 居民嘆：以後老鼠會變多

相關新聞

陸經濟復甦 11月3指標負轉正

大陸國家統計局昨發布十一月經濟運行數據。社會消費品零售總額快速增長，三大指標（民間投資、規模以上工業企業利潤、規模以上服...

社科院預測 2021大陸經濟增長7.8%

中國社會科學院14日在京發布2021年《經濟藍皮書》。藍皮書指出，隨著全球經濟增長預期改善和市場環境穩定，中國宏觀經濟仍...

陸前11月網購金額 突破46兆

大陸國家統計局昨（15）日發布11月國民經濟統計數據，其中，累計前11月網購突破人民幣10兆元大關達10兆5,374億元...

釋政策紅利 秦巴山區吸引貿商

沿海一度是外貿型企業落戶的首選。大陸媒體近期採訪發現，隨著政策紅利不斷釋放，愈來愈多外貿型企業正在秦巴山區「安家」。

1到11月 廣東進出口同比下降1%

據中國海關總署廣東分署15日指出，今年1至11月廣東省外貿進出口6.36兆元（人民幣，下同），同比下降1%；東協為廣東第...

擁近3萬家企業 上海異地商會穩步發展

上海市民政局、上海市政府合作交流辦公室15日在滬共同召開首次「上海市異地商會登記管理工作會議」。據會議透露，近年來，上海...

退市改革啟動 上交所：應退盡退

上海證券交易所14日就一系列規則修訂公開徵求意見，標誌著新一輪退市制度改革啟動。上交所稱，新規擬取消暫停上市和恢復上市環...

大陸新能源汽車 產銷量持續增長

過去十餘年間，大陸新能源汽車產業蓬勃發展，產銷量持續增長，占據了全球新能源汽車市場的「半壁江山」。據中汽協統計數據，20...

進軍新能源 百度擬自產電動車

路透引述三名知情消息人士指出，大陸搜尋引擎巨頭百度正在考慮自己生產電動汽車，並已與汽車製造商就這種可能性進行了商談，這是...

百度跨界 擬自製電動車

路透引述三名知情消息人士指出，大陸搜尋引擎龍頭百度正在考慮自己生產電動汽車，並與汽車製造商就這種可能性進行商談，包括吉利...

螞蟻：配合監管 照鏡子找不足

遭暫緩上市一個多月後，螞蟻集團董事長井賢棟昨（15）日首度表態指出，公司正在對照監管部門的新要求，照鏡子、找不足，做體檢...

人行端麻辣粉 放錢4兆

中國人民銀行昨（15）日進行人民幣9,500億元（約新台幣4兆元）中期借貸便利（MLF，外界戲稱麻辣粉）操作，不僅遠超過...

熱門新聞

前台積電營運長！陸媒：蔣尚義下個月將出任中芯國際副董

緯創印度廠被砸／陸媒唱衰：印度想取代中國製造是做夢

內蒙古負40度低溫赫見列車「被冰凍」 網嚇傻：是魔法攻擊？

維吾爾族要求調查中國種族滅絕 國際刑事法院駁回

膠著！孟晚舟案證人聽證結束 明年3月新一輪法律交鋒

幫華為竊取技術！廈門教授毛波將返回大陸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。