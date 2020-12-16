1到11月 廣東進出口同比下降1%

據中國海關總署廣東分署15日指出，今年1至11月廣東省外貿進出口6.36兆元（人民幣，下同），同比下降1%；東協為廣東第一大貿易夥伴，對其進出口9691.6億元，同比增長6.6%。11月份，廣東出口4353.5億元，同比增長10.7%。

據中新社報導，一般貿易、保稅物流、貿易新業態實現正增長，加工貿易結束負增長趨勢。1至11月，廣東一般貿易進出口3.26兆元，同比增長3.2%；市場採購出口2705.2億元，同比大幅增長45%；值得注意的是，11月份單月，廣東的加工貿易進出口同比增長2.3%，結束負增長趨勢。

民營企業保持增長，比重提升。1至11月，廣東民營企業進出口3.51兆元，同比增長6.5%，已連續7個月保持增長，佔廣東進出口總值的55.1%。

廣東的前五大貿易夥伴中，對東協、美國、台灣增長。1至11月，東協為廣東第一大貿易夥伴，佔廣東省外貿總值的15.2%；同期，廣東對香港外貿額同比下降10%，對美國同比增長3.4%，對歐盟同比下降0.1%，對台灣同比增長9.3%。

同期，廣東機電產品出口基本恢復去年同期水平，手機、服裝、箱包、鞋靴等下降明顯。進口方面，廣東集成電路、農產品進口增長較快，煤炭、原油、成品油等部分大宗商品進口下降。

中國海關總署廣東分署表示，11月份，廣東外貿增速較10月回升6.4個百分點，出口向好態勢延續，進口繼續修復調整。