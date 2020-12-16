釋政策紅利 秦巴山區吸引貿商

沿海一度是外貿型企業落戶的首選。大陸媒體近期採訪發現，隨著政策紅利不斷釋放，愈來愈多外貿型企業正在秦巴山區「安家」。

據新華社報導，「月薪4000元（人民幣，下同），每天工作8個小時，週末雙休，離家挺近。」45歲的徐勛俠正在機器前趕制服裝樣品，曾在福建泉州等地務工的她，如今回到家鄉陜西省安康市白河縣，在一家名為益成服飾有限公司的生產車間裡工作，對自己的「歸雁生活」，她頗為滿意。

白河縣位於秦巴山區深處，這家公司包括管理人員在內，大多是當地召回的「歸雁」。

益成公司負責行政工作的陳學梅說，公司2019年正式開業，主營外貿服裝，當年產值1800萬元，今年儘管有疫情影響，產值也達到2000萬元。「我們還在鄉鎮設立了2個小廠，招聘了二三十名老鄉。」她說，公司員工平均工資達到2500元。

從「遠走高飛」到「落腳家鄉」，最吸引「歸雁們」的當屬一系列暖心政策。「當地招工比較方便，生產成本低，而且還有各類獎補政策，比如今年水電補貼就有10萬元。」陳學梅說，「這些錢我們用來培訓新員工、發放獎金，節省支出，也讓員工得到實惠。」

白河縣委書記陳暉說，脫貧攻堅戰打響以來，白河縣圍繞招商引資不斷出台各種優惠政策，覆蓋項目、場地、人才等多方面，產業類型不斷豐富。尤其是今年疫情期間，全縣實行「一個重點項目、一名縣級領導牽頭、一個部門負責、一套班子服務、一個方案落實」的工作機制，幫助企業解決難題。

位於白河縣的陜西聚創燈飾有限公司同樣是一家外貿型企業，主要製作加工綵燈等文創產品。「我們剛做完一批價值500萬元的訂單，現在手上還有1000萬元的訂單正在趕工。」公司負責人胡濱說，「這些貨物會統一發到沿海港口，然後運往國外。」目前，聚創燈飾採用「社區工廠+家庭工坊」的模式，已在當地鎮街孵化公司6家。

報導指出，不僅在白河縣，秦巴山區裡外貿型企業正越聚越多。今年12月8日，首列「安西歐」中歐班列就從位於秦巴山區的安康市順利首發，班列滿載43個集裝箱、700余噸貨物，一路駛向歐洲。