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中俄防長會議 延長相互通報發射導彈和火箭

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中俄延長相互通報發射彈道導彈和航天運載火箭的協定，圖為大陸號稱可鎖定全球戰略目標的東風41型洲際彈道飛彈。（中新社資料照片）
中俄延長相互通報發射彈道導彈和航天運載火箭的協定，圖為大陸號稱可鎖定全球戰略目標的東風41型洲際彈道飛彈。（中新社資料照片）

新華社報導，中俄兩國國防部長12月15日舉行視訊會議，強調兩軍願加強務實合作，進一步充實雙邊關係內涵，簽署延長《相互通報發射彈道導彈和航天運載火箭的協定》。

經中俄兩國元首批准，12月15日，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和同俄羅斯國防部長紹伊古簽署了關於延長《中華人民共和國政府與俄羅斯聯邦政府關於相互通報發射彈道導彈和航天運載火箭的協定》。

中俄於2009年10月13日簽署了《中華人民共和國政府與俄羅斯聯邦政府關於相互通報發射彈道導彈和航天運載火箭的協定》，該《協定》將於2020年12月16日到期。根據雙方簽署的《議定書》，《協定》有效期延長10年，自2020年12月15日生效。

俄羅斯 導彈 火箭

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