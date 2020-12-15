中俄防長會議 延長相互通報發射導彈和火箭

北京政府正允許該國規模15兆美元的債市中，與國營資金有關的企業出現一波違約事件。最新案例是中國半導體國家隊清華紫光集團繼上個月13億元人民幣債券違約後，上周又出現4.5億美元債券違約。

2020-12-15 10:24