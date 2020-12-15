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人行「加量不加價」，超量續作MLF

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
中國人民銀行15日進行人民幣9,500億元中期借貸便利(MLF)操作。中新社資料照片
中國人民銀行15日進行人民幣9,500億元中期借貸便利(MLF)操作。中新社資料照片

為維護銀行體系流動性合理充裕，中國人民銀行15日進行人民幣9,500億元（約新台幣4兆元）中期借貸便利(MLF)操作，不但連續5個月超量續作，同時也是今年以來最大規模的一次操作。

除此之外，人行15日還進行人民幣100億元逆回購操作，至此，人行已連續11個工作日操作逆回購，累計投放人民幣2,300億元。

半個月前，在沒有MLF到期的情況下，人行11月30日曾祭出人民幣2,000億MLF操作呵護資金面，並透露12月將繼續透過MLF投放資金，因此市場期望透過本次MLF續做獲得人行對未來流動性的態度，如今證實是「加量不加價」。

人行發布公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，15日進行人民幣9,500億元MLF操作(含對12月7日和16日兩次MLF到期的續做)，充分滿足金融機構需求。中標利率為2.95%，與之前持平。據統計，12月共計有人民幣6,000億元MLF到期。

按照慣例，人行每月15日進行MLF操作。數據顯示，9,500億元MLF是今年以來最大規模的一次操作。

第一財經引述方正首席經濟學家顏色表示，人行本月超額續做MLF仍與信用債市場風波有關。近來信用債取消發行情況依然嚴重，信用利差走闊之勢尚未結束，且由於年底流動性需求旺盛、長端利率與政策性利率偏離情況嚴重，未來10年期國債到期收益率上行壓力依然較大，因此人行向市場超額投放MLF以緩解流動性壓力。

東方金誠首席宏觀分析師王青稱，這意味自5月以來的「緊貨幣」進程在年底全面告一段落，未來市場利率走勢將進入一個圍繞政策利率寬幅波動的過程。

對於21日將公布的貸款市場報價利率（LPR），蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心副主任陶金認為，年內LPR調降空間已經很小，預計12月LPR很大機率仍將保持不變。

數據顯示，從今年5月至11月，LPR1年期及5年期利率均分別維持在3.85%、4.65%，連續7個月原地踏步。

昆侖健康資管首席研究員張瑋也認為，12月LPR報價變動的機率不大，因為LPR報價需要參照MLF利率，之前市場有很多機構擔心「緊信用」，但這種擔心是多餘的。

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