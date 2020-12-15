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陸常駐聯合國代表團批：美代表對陸人權無端攻擊無底線

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中美於聯合國再度針對人權問題爆發口水戰。路透
中美於聯合國再度針對人權問題爆發口水戰。路透

大陸常駐聯合國代表團14日表示，美國常駐聯合國代表克拉夫特當地時間14日對中方人權狀況進行無端攻擊，再次傳播「政治病毒」，中方對此堅決反對和完全拒絕，並稱「美國自身人權狀況罄竹難書，根本沒有資格對別國人權進行無端指責。」

大陸常駐聯合國代表團14日在其官網發布「中國常駐聯合國代表團發言人關於美國常駐代表有關言論的談話」。

大陸常駐聯合國代表團表示，中國政府高度重視促進和保護人權，始終堅持以人民為中心，取得了舉世矚目的人權發展成就。在960多萬平方公里的土地上，沒有戰亂恐懼、沒有顛沛流離，14多億人民過著安寧、自由、幸福的生活，這是最大的人權工程、最好的人權實踐。

大陸常駐聯合國代表團指出，中國始終秉持平等互信、包容互鑒、合作共贏精神，推動建立公正合理的國際人權體系，為全球人權事業做出重要貢獻。中國五次當選人權理事會成員，充分彰顯了國際社會積極肯定中國人權事業成就，認可中國為國際人權交流與合作所做貢獻。

大陸常駐聯合國代表團批評，「克拉夫特的言論是少數美國政客撒謊欺騙本性的真實寫照，這種毫無理智、毫無底線的瘋狂行徑掩蓋不了美國自身存在的嚴重問題。事實上，應該對自身人權狀況感到羞恥的是美國，美國自身人權狀況罄竹難書，根本沒有資格對別國人權進行無端指責、沒有權利借人權干涉別國內政。」

大陸常駐聯合國代表團稱，美國違背科學建議，排擠醫學專家，導致這個醫療技術最先進的國家淪為疫情最嚴重的國家；美國在種族歧視、槍支氾濫、侵犯移民兒童權利等問題上劣跡斑斑，美國人民發出『我無法呼吸』的痛苦呐喊；美國到處發動戰爭，大搞單邊制裁，造成大量無辜人員傷亡、數千萬民眾缺食少藥。」

代表團更稱，奉勸美國摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止傳播政治病毒、停止借人權問題干涉別國內政、停止給世界製造更多麻煩。

人權 聯合國 疫情

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