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井賢棟：這一個月積極配合陸監管 螞蟻找不足、做體檢
螞蟻集團董事長井賢棟15日表示，過去一個多月，螞蟻在大陸監管指導下全力做好暫緩上市的善後工作。他說，公司正在對照監管部門的新要求，照鏡子、找不足、做體檢，積極配合監管。
陸媒報導，這是螞蟻集團自11月初暫緩上市計畫後，井賢棟首度公開對外發表談話。
井賢棟在第四屆中國互聯網金融論壇上透露，螞蟻全體正在認真學習大陸「十四五」規劃建議和大陸中央一系列關於金融安全和金融穩定發展的政策精神，對照監管部門的新要求，照鏡子、找不足、做體檢，積極配合監管，進一步落實監管要求。
井賢棟說：「社會上近期對螞蟻的建議、期待、批評有很多，這些都是螞蟻寶貴的財富，我們用心聆聽認真全面的自審。」
螞蟻集團原定在香港及大陸掛牌上市，但日前阿里巴巴創辦人馬雲、井賢棟遭到大陸四大金融部門約談，使得螞蟻掛牌上市一事暫緩，這個消息也引發業界軒然大波。
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