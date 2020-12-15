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進軍新能源領域 百度考慮自產電動汽車

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸搜尋引擎巨頭百度正在考慮自己生產電動車。路透
大陸搜尋引擎巨頭百度正在考慮自己生產電動車。路透

路透引述三名知情消息人士指出，大陸搜尋引擎巨頭百度正在考慮自己生產電動汽車，並已與汽車製造商就這種可能性進行了商談，這是科技企業之間智慧汽車研發競賽的最新行動。

路透報導，其中一名消息人士指出，百度正在考慮外包製造，或與其他汽車製造商創建一家百度持多數股權的合資企業，百度也在研發自動駕駛技術和網路連接基礎設施。

報導稱，與互聯網同行相比，該計畫可說是跨了更大一步，騰訊控股、亞馬遜和谷歌母公司Alphabet也開發了汽車相關技術或投資智慧汽車的新創企業

上述知情人士表示，百度已經與包括浙江吉利控股、廣汽集團和一汽集團旗下的紅旗品牌在內的大陸汽車製造商就組建合資企業進行了初步談判，但未做出任何決定。由於談判不公開，這名知情人士不願具名。

目前百度尚未給予回應；廣汽則表示，它與百度有戰略合作夥伴關係，任何進一步的合作有待討論。

百度 新創企業 品牌

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