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大陸11月城鎮調查失業率5.2% 連4降

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
圖為日前在長沙舉行的湖南省醫藥衛生行業專場大型人才交流會。新華社
圖為日前在長沙舉行的湖南省醫藥衛生行業專場大型人才交流會。新華社

大陸國家統計局15日公布國民經濟運行狀況。11月，大陸全國城鎮調查失業率為5.2%，比前一個月下降0.1個百分點，連續4個月下降，其中25到59歲人口調查失業率為4.7%，下降0.1個百分點；1到11月，大陸全國城鎮新增就業1,099萬人，完成全年目標任務的122.1%，

大陸國家統計局網站消息指出，11月，31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，比10月下降0.1個百分點；大陸全國企業就業人員周平均工作時間為46.9小時。

另一方面，大陸民眾消費力旺盛。11月，大陸社會消費品零售總額達人民幣3兆9,514億，較去年同期增長5%，比10月加快0.7個百分點。從消費類型來看，餐飲收入達人民幣4,980億元，下降0.6%；商品零售3兆4,534億元，增長5.8%，為連續5個月正增長。

1到11月，大陸社會消費品零售總額為人民幣35兆1415億元，較去年同期下降4.8%，降幅比1到10月縮小1.1個百分點。

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，整體來看，11月大陸國民經濟繼續保持恢復態勢，「六穩」、「六保」任務落實取得新成效。同時也要看到，受疫情反彈影響，世界經濟恢復艱難，不穩定、不確定性增多，而大陸國內經濟恢復進程中新舊問題交織，結構性矛盾突顯，推動經濟持續回升仍面臨不少挑戰。

付凌暉指出，下個階段，大陸要以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，加快構建新發展格局，持續擴大有效需求，著力暢通經濟循環，確保完成全年經濟社會發展目標任務。

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