大陸宣告 中國將是今年全球主要經濟體「唯一正增長」

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從11月主要數據來看，第4季中國經濟運行的增長可望比第3季繼續加快，因為無論生產或需求都在穩步回升。而今年全年中國經濟更可望成為世界主要經濟體中，唯一實現正增長的經濟體。

付淩暉15日在國家統計局的記者會上表示，大陸生產的恢復面在擴展，平衡性在改善。41個工業大類行業中，超過七成行業都實現增長，前期裝備製造業對工業增長的支撐較明顯，但近期消費品製造業也在穩步回升。

據大陸國家統計局15日發布的統計數據，11月大陸全國規模以上工業增加值年比增長7.0%，增速比10月加快0.1個百分點。1至10月，全國規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣5兆124億元，年比增長0.7%，增速為年內首次由負轉正。

其次，11月大陸全國服務業生產指數年比增長8.0%，比10月上升0.6個百分點。1至10月，規模以上服務業企業營業收入年比增長0.3%，增速同樣是今年內首次由負轉正。

第三，1至11月，大陸全國固定資產投資（不含農戶）年比增長2.6%，比1至10月加快0.8個百分點。其中11月民間投資增長0.2%，增速也是今年內首次轉正。

付凌暉稱，從投資來看，市場投資的活力在增強，主要表現在這個月的民間投資為今年內首次由負轉正，說明市場的力量在增強，經濟運行穩步恢復的態勢得到鞏固和提升。

付淩暉表示，今年全年中國經濟保持一個較好的增長水平是值得期待的。「明年我們經濟運行有不少有利因素，經濟逐步向潛在增長水平回歸可能性較大。此外，由於今年的基數較低，從速度上來看，增長可能會比較快，但是並不說明經濟出現了明顯的變化。」

他並指出，下一階段消費仍將是支撐中國經濟持續健康發展的重要引擎。