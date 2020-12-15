快訊

美國一夜終戰？選舉人團認拜登勝選...司法部長跳船棄職

竹科40周年雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手 全場震撼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸宣告 中國將是今年全球主要經濟體「唯一正增長」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為早前在浙江杭州中國絲綢城步行街舉行的購物節人潮洶湧景象。新華社
圖為早前在浙江杭州中國絲綢城步行街舉行的購物節人潮洶湧景象。新華社

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從11月主要數據來看，第4季中國經濟運行的增長可望比第3季繼續加快，因為無論生產或需求都在穩步回升。而今年全年中國經濟更可望成為世界主要經濟體中，唯一實現正增長的經濟體。

付淩暉15日在國家統計局的記者會上表示，大陸生產的恢復面在擴展，平衡性在改善。41個工業大類行業中，超過七成行業都實現增長，前期裝備製造業對工業增長的支撐較明顯，但近期消費品製造業也在穩步回升。

據大陸國家統計局15日發布的統計數據，11月大陸全國規模以上工業增加值年比增長7.0%，增速比10月加快0.1個百分點。1至10月，全國規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣5兆124億元，年比增長0.7%，增速為年內首次由負轉正。

其次，11月大陸全國服務業生產指數年比增長8.0%，比10月上升0.6個百分點。1至10月，規模以上服務業企業營業收入年比增長0.3%，增速同樣是今年內首次由負轉正。

第三，1至11月，大陸全國固定資產投資（不含農戶）年比增長2.6%，比1至10月加快0.8個百分點。其中11月民間投資增長0.2%，增速也是今年內首次轉正。

付凌暉稱，從投資來看，市場投資的活力在增強，主要表現在這個月的民間投資為今年內首次由負轉正，說明市場的力量在增強，經濟運行穩步恢復的態勢得到鞏固和提升。

付淩暉表示，今年全年中國經濟保持一個較好的增長水平是值得期待的。「明年我們經濟運行有不少有利因素，經濟逐步向潛在增長水平回歸可能性較大。此外，由於今年的基數較低，從速度上來看，增長可能會比較快，但是並不說明經濟出現了明顯的變化。」

他並指出，下一階段消費仍將是支撐中國經濟持續健康發展的重要引擎。

延伸閱讀

幫華為竊取技術！廈門教授毛波將返回大陸

封殺台灣人！董至成赴陸淘金夢碎　家當全數寄回台

長台會開幕 台商赴長春尋求新商機

社科院估 大陸明年經濟增長7.8%

相關新聞

前台積電營運長！陸媒：蔣尚義下個月將出任中芯國際副董

大陸科技媒體DeepTech旗下的《問芯Voice》報導，離開武漢弘芯的前台積電營運長蔣尚義14日證實，與中芯國際董事長...

緯創印度廠被砸／陸媒唱衰：印度想取代中國製造是做夢

緯創印度廠12日驚傳被砸損失約新台幣16.7億元，消息在大陸也引發高度關注與報導。上海《澎湃新聞》就指出，儘管印度人力成...

大陸宣告 中國將是今年全球主要經濟體「唯一正增長」

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從11月主要數據來看，第4季中國經濟運行的增長可望比第3季繼續加快，因為無論生產或需...

節能減碳 浙江公務機關3℃以下才能開空調

浙江省機關事務管理局近日發布通告，為節能減碳，從即日起至12月31日，浙江省級各有關單位辦公區域在氣溫達到3℃以下（含3...

【Bloomberg】陸債違約連環爆 為何反而有助吸引資金流入？

北京政府正允許該國規模15兆美元的債市中，與國營資金有關的企業出現一波違約事件。最新案例是中國半導體國家隊清華紫光集團繼上個月13億元人民幣債券違約後，上周又出現4.5億美元債券違約。

幫華為竊取技術！廈門教授毛波將返回大陸

被控竊取美國科技技術讓華為受益的大陸廈門教授毛波14日被判有罪，由於他向美國聯邦調查局（FBI）說謊，被紐約布魯克林聯邦...

長台會開幕 台商赴長春尋求新商機

「2020長台經貿合作洽談會」14日在吉林長春開幕，近百位台商走進老工業基地城市長春，洽談對接合作項目。

社科院估 大陸明年經濟增長7.8%

12月14日下午，大陸中國社科院發布2021年「經濟藍皮書：2021年中國經濟形勢分析與預測」，預計明年大陸經濟增長約7...

陸將建1.4萬個倉儲冷鏈物流

據大陸農業農村部官網消息，今年以來，大陸農業農村部啟動農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程，預計到12月底，將支持超過90...

漲幅連月收窄 陸房價持續降溫

中國大陸大中城市房價持續降溫態勢。大陸國家統計局14日發布的數據顯示，11月分，中國大陸70個大中城市中，36個城市新建...

港交所CEO李小加卸任 仍待金融業

兩周後即將退任的現香港交易所（港交所）行政總裁李小加14日在傳媒交流會中表示，自己未來的新工作不會離開中環，但「不再打工...

最大汽車保有國 大陸年底登頂

中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒13日在上海舉行的新能源智能汽車生態高峰論壇暨華南理工大學上海校友會第二屆換屆大...

熱門新聞

前台積電營運長！陸媒：蔣尚義下個月將出任中芯國際副董

緯創印度廠被砸／陸媒唱衰：印度想取代中國製造是做夢

美用衛星監控陸瀾滄江水壩 陸外交部：反對惡意挑撥

北大女教授稱抗疫收益達67兆 網友轟冷血：屍骨上的GDP

中國在緬甸邊境建「南方長城」 嚴防偷渡

女子拒隔離帶行李箱「翻牆逃跑」 遭3警壓地強制逮捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。