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節能減碳 浙江公務機關3℃以下才能開空調

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
長三角地區近日普遍降溫，杭州臨安13日晚間就下了一場雪。圖／取自《浙江在線》
長三角地區近日普遍降溫，杭州臨安13日晚間就下了一場雪。圖／取自《浙江在線》

浙江省機關事務管理局近日發布通告，為節能減碳，從即日起至12月31日，浙江省級各有關單位辦公區域在氣溫達到3℃以下（含3℃）時才能開啟空調等取暖設備，且設置溫度不得超過16℃。

據浙江省委、省政府新聞網站《浙江在線》報導，除前述規定，省級各有關單位的餐廳在用餐時可開啟空調等取暖設備，但用餐結束後必須立即關閉，且設置溫度不超過18℃。

浙江省機關事務管理局公共機構節能處稱，這項規定是依據12月11日上午全省能源「雙控」和「減煤」攻堅電視電話會議精神和省領導具體要求制定的。

「雙控」是指控制能源消耗总量和强度，「減煤」即削減煤炭消費總量。

據「浙江省進一步加強能源『雙控』推動高質量發展實施方案（2018-2020年）」要求，到2020年，浙江需完成「十三五」能源「雙控」和煤炭消費總量控制目標任務，全省單位GDP能耗年均下降3.7%以上，能源消耗總量年均增長2.3%以內，煤炭消費總量比2015年下降5%以上、控制在1.31億噸以內。

對於這項新規定，不少網友表示，以溫州為例，一年氣溫會降到3℃以下就沒幾天，等於這個冬天都不能開空調了。還有人說，「你知道5度的溫州有多冷嗎？10度以下只要下雨就冷得不行，上班全靠『抖』。」

但也有人認為，這項規定「挺好的」，南方不像東北，多穿點就好了。

大陸長三角地區近日普遍降溫，根據氣象預報，今天浙中北地區多雲，浙南地區上午雨雪止轉為陰到多雲。沿海地區最低氣溫將在2~4℃，山區-4~-2℃，其它地區0℃左右。

減碳

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