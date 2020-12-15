幫華為竊取技術！廈門教授毛波將返回大陸

被控竊取美國科技技術讓華為受益的大陸廈門教授毛波14日被判有罪，由於他向美國聯邦調查局（FBI）說謊，被紐約布魯克林聯邦法院法官判處有期徒刑，扣減羈押期後獲釋放。他在4日認罪，支持這個判決的檢察官放棄了更嚴重的電信詐欺共謀指控。毛波表示，自己無怨無悔，之後他計畫返回大陸。

路透報導，毛波在去年8月被捕時，還在德州大學擔任客座教授，他計畫16日返回大陸。

檢察官表示，毛波與加州一家技術公司達成了協議，該公司後來被證明是矽谷的CNEX Labs，表面上獲得其電路板用於學術研究，但是最終與華為共享專利資訊。

紐約布魯克林聯邦法院法官指出，儘管毛波只對說謊認罪，但他的犯罪行為「要更廣、更嚴重」，而且在大陸「他甚至可能被認為是愛國者」。法官還說，毛波沒有表達悔意。

不過，法官表示，毛波的角色是次要的，他似乎只是間接受益，包括未來可能的職業生涯發展等。

毛波透過翻譯表示，他的家人承受了「很大的壓力」，並期盼盡快回家。