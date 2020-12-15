緯創印度廠被砸／陸媒唱衰：印度想取代中國製造是做夢

緯創印度廠12日驚傳被砸損失約新台幣16.7億元，消息在大陸也引發高度關注與報導。上海《澎湃新聞》就指出，儘管印度人力成本低，但印度員工的敬業精神、工作效率、社會治安、營商環境等都遠不如中國，「印度要想取代中國製造，只能靠做夢了」。

澎湃新聞表示，目前緯創在印度有三家生產工廠。除了為蘋果代工手機，還將部分個人電腦、物聯網、醫療和雲端服務業務轉移到印度。這次被砸的工廠位於班加羅爾Peenya工業區，專生產iPhone SE。

據印度媒體報導，12日，員工上完晚班準備離開工廠時，打砸事件就爆發。根據當地員工現場拍攝的視頻，暴徒在廠區內大肆破壞，縱火、打碎廠房門窗、破壞工廠設備，還有人推翻汽車。

對於事件起因，有傳聞稱薪資問題是導火索。入職前，緯創承諾給工程專業畢業生的工資為每月2.1萬盧比（約人民幣1,864元）。新冠疫情爆發後，緯創將工資減為1.6萬盧比（約人民幣1,420元），最近又縮水至每月1.2萬盧比（約人民幣1,065元）。

非工程專業畢業生的月薪則從1.5萬盧比左右（約人民幣1,331元）降至8,000盧比左右（約人民幣710元）。

11日晚間，員工一查銀行卡，只收到500盧比工資。一時間群情激憤，凌晨換班結束時，憤怒終於演變成一場打砸式罷工。

澎湃新聞稱，「雖然台灣企業一向比較摳門，但是，每月一千多元人民幣的工資，在印度真不算低。」2018年，印度正式雇員月平均工資為1萬3,562盧比，折合人民幣1282元。因此，緯創印度工廠承諾的薪酬水平符合印度行情。

同期河南鄭州富士康的普通員工薪資至少人民幣3,000元以，因此，印度在人力成本上的優勢確實很明顯。

但澎湃新聞指出，「印度底層人民以懶散出名，薪水很低，但是技術能力、敬業精神、工作效率遠不如中國工人」；「如果成本低，但效率更低，最終付出的綜合人力成本，反而更高」。

對於緯創澄清，事件並非罷工，而是犯罪，鬧事者也並非員工。澎湃新聞表示，如果緯創說法為真，那麽，印度想取代中國製造，更讓人覺得是異想天開。

「畢竟，人力成本只是製造業發展的要素之一，基礎設施、營商環境也很關鍵。一家外資企業，平白無故被暴徒打砸。試問，誰還敢來印度投資？」

報導稱，今年2月，一輛裝載小米手機的卡車也在印度遭劫，損失千部手機。

澎湃新聞表示，除安全問題，效率也是外企最應該關注的。外國企業到印度投資註冊大約需要18天，而在中國只需一半時間。由於印度管理混亂、效率低下，很多國際項目頻繁「跳票」，肯德基、可口可樂等國際品牌在印度的發展也不算順暢。「最典型的案例，就是印度高鐵項目坑了日本」。

澎湃新聞最後稱，「這篇文章不是在妖魔化印度。只是想給『印度將取代中國，成為全球製造業王國』的美夢澆一點冷水」；「印度要想取代中國製造，只能靠做夢了」。