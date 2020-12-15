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監管揮刀 砍向平台經濟

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

中共總書記習近平上周五（11日）才在中共中央政治局會議中強調，要「強化反壟斷和防止資本無序擴張」。大陸國家市場監管總局昨天就立即開罰阿里、騰訊、順豐三巨頭旗下公司違反反壟斷，公開向互聯網企業、平台經濟發出嚴重警告。

打著科技創新名號，互聯網企業在平台經濟開疆闢土，無往不利。最近大陸風行的「社區團購」，正是互聯網巨頭憑藉龐大的資金實力，透過巨額補貼，讓菜價遠低於市場價，甚至成本價，吸引老百姓加入。

然而，互聯網巨頭伸手跨進菜市場的目的，不是為了當慈善家讓老百姓享受到更低菜價，而是為占據市場，等到壟斷市場後，就會漲價。到時，傳統菜攤一旦被資本壟斷市場而收攤，消費者只能選擇平台，就會連本帶利被互聯網平台收回去。

新京報報導，平台經濟早已經在不知不覺間滲透壟斷行為，像是無正當理由低於成本價銷售商品，無正當理由搭售，還有外賣或電商平台公開要求商家二選一等，這些濫用市場支配地位，而排除、限制市場競爭的行為，或是巨頭企業的合併後，對市場單邊或協調提高價格，都被認定為壟斷。

大陸國家市場監管總局反壟斷局強調，《反壟斷法》適用所有主體，對內資外資、國有企業和民營企業、大企業和中小企業、互聯網企業和傳統企業一視同仁、平等對待，目的是保障各類市場主體公平參與市場競爭。

菜價 中共

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