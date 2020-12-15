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網路賣保險 明年2月設限

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

為了規範網路保險業務，有效防範風險，保護消費者合法權益，大陸銀保監會昨（14）日正式發布「辦法」，規定持牌機構經營條件，其中網路保險業務應由依法設立的保險機構展開，其他機構和個人不得展開網路保險業務，「辦法」自2021年2月1日起施行。

據了解，螞蟻集團、騰訊及今日頭條等皆在網路上開闢保險專區來銷售網路保險產品，新法上路後，若沒有相關的牌照及售後服務，可能有違法的問題。

中新經緯報導，「互聯網保險業務監管辦法」（簡稱「辦法」），共計5章、83條內容，涵蓋總則、基本業務規則、特別業務規則、監督管理、附則。

澎湃新聞報導，大陸首家網路保險公司眾安線上常務副總經理兼董事會秘書王敏表示，大陸網路保險創新發展一直是走在全球前列，當前監管部門高度重視數位技術及數位經濟發展，「辦法」公布，為建立保險業網路化生產關係的宏觀環境提供有利條件，為保險業加快數位化和線上化轉型奠定基礎。

「辦法」規定，同時滿足以下三個條件的保險業務，即為網路保險業務：首先是保險機構透過網路和自助終端設備銷售保險產品或提供保險經紀服務。

其次是消費者能夠透過保險機構自營網路平台的銷售頁面獨立瞭解產品信息；最後是消費者能夠自主完成投保行為。

總體來說，「辦法」強調機構持牌、人員持證，也就是只有保險機構總公司設立的網路平台才是自營網路平台。

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