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港交所CEO李小加卸任 仍待金融業

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
香港交易所14日舉行歡送集團行政總裁李小加媒體交流會。李小加表示，自己未來的新工作不會離開中環。圖為李小加資料照片。（中新社）
香港交易所14日舉行歡送集團行政總裁李小加媒體交流會。李小加表示，自己未來的新工作不會離開中環。圖為李小加資料照片。（中新社）

兩周後即將退任的現香港交易所（港交所）行政總裁李小加14日在傳媒交流會中表示，自己未來的新工作不會離開中環，但「不再打工了，想做一些自己的事」。

中新社報導，李小加從2010年1月就任至今年年底卸任，任期11年，是港交所任期最長的CEO。他在線上會議中用「心想事成」形容過去11年的工作。

李小加任期內促進香港市場與大陸市場雙向開放，從2014年逐步開通滬港通，深港通帶領香港資本市場進行近25年來最大的上市改革，允許非傳統股權架構的新經濟公司和尚無營業收入的生物科技公司赴港上市。上個月，港交所再推IPO制度全面現代化改革。李小加表示，香港要在未來十年繼續領跑全球，必須與時俱進。

李小加說，雖然離任港交所，但是也不會離開金融行業，不會離開大家的視線。

對於香港交易所的發展方向，他表示，人民幣國際化是大勢所趨，香港是實現的最佳地點，這需要從兩個大方向慢慢來做：第一是自上到下的政策突破，第二是相關產品和實際使用需求。現在兩者已經達到了良性互動的關係。他希望以後世界範圍的「新股通」可以在港交所實現。

「香港的位置很清晰：在中國和世界市場逐漸重疊、融合中發揮作用。」李小加對香港的發展充滿信心，「未來十年是中美兩強如何共榮發展的十年」。中美兩種不同的制度和世界觀，不同利益取向的博弈，會給世界帶來或是機會，或是困難。香港在這期間最能發揮「一國兩制」的優勢，「我們既是中國人，又是世界人。要動態的看待香港的角色和作用，香港是『兩極』之間不可或缺的紐帶。」他說。

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