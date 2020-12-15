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漲幅連月收窄 陸房價持續降溫

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，2020年11月份，大陸70個大中城市房地產市場價格漲幅總體平穩，略有回落。圖為內蒙呼和浩特市，一處公交車站打出的售樓廣告。（中新社）
大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，2020年11月份，大陸70個大中城市房地產市場價格漲幅總體平穩，略有回落。圖為內蒙呼和浩特市，一處公交車站打出的售樓廣告。（中新社）

中國大陸大中城市房價持續降溫態勢。大陸國家統計局14日發布的數據顯示，11月分，中國大陸70個大中城市中，36個城市新建商品住宅銷售價格環比上漲，6個城市新房價格環比持平，28個城市環比下跌。當月房價環比下跌城市數量創2015年11月分以來的新高，房價環比上漲城市數量則為今年2月分以來的新低。

中新社報導，房價上漲城市數量減少的同時，70個大中城市房價漲幅持續收窄。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，據測算，11月分中國大陸70個城市新建商品住宅價格指數環比漲幅為0.1%，同比漲幅為4.0%。截至當月，房價環比漲幅連續3個月收窄，同比漲幅連續5個月收窄，顯示房價降溫態勢。

分各線來看，大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶指出，一二三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比漲幅與上月相同或回落。以一線城市為例，11月分，4個一線城市新建住宅銷售價環比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，11月分房價漲幅收窄原因主要跟信貸寬鬆程度相關。隨著貨幣政策逐步回歸中性，購房信貸環境寬鬆觸底，下半年來，貸款市場報價利率（LPR）保持不變，貝殼研究院監測的36城主流房貸利率下降減速並築底企穩，居民房貸餘額增速連續下滑。同時，前期房價上漲的城市也加強金融監管，有力遏制了投機性購房行為。

許小樂表示，11月下旬以來，調控密度再度提升。中長期看，房地產調控將延續房住不炒的基調，平抑房價波動，住房金融調控繼續深化，槓桿嚴格受控，房價上漲動力將進一步弱化。

世邦魏理仕中國區研究部主管謝晨也指出，下半年以來，部分樓市有過熱跡象的一二線城市已經開始相應升級調控措施，同時針對房企的融資新規也將在明年實行，預計2021年樓市政策面總體將較今年略有收緊，「房住不炒，因城施策」仍是主基調。他預計，明年房價走勢仍將以穩為主。

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